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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
12.09.2019 - 22:35, Son Güncelleme:

Vodafone'dan Adana'da güneş enerjisi yatırımı

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Vodafone'dan Adana'da güneş enerjisi yatırımı

Vodafone, Adana'da güneş enerjisiyle yılda 768 bin kilovatsaat elektrik üretecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada 2025 yılına kadar iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını yüzde 50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefleyen Vodafone, yenilenebilir enerji kullanımını artırmaya yönelik çalışmalarına hız verdi.

Vodafone, faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkiyi en aza indirme hedefiyle çekim noktası sahaları ve teknoloji merkezlerine güneş enerjisi sistemleri yatırımları yaparak kullandığı yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmayı planlıyor. Bu doğrultuda Vodafone, Türkiye'de de önemli bir adım atarak, ülke genelindeki 5 büyük bulut teknoloji merkezinden biri olan Adana Bulut Teknoloji Merkezi'nde çatı tipi güneş enerji sistemi yatırımını hayata geçirdi.

Elektrik ihtiyacının yüzde 20'si güneş enerjisinden sağlanacak

Vodafone Adana Bulut Teknoloji Merkezi Güneş Enerjisi Santrali'nde öz tüketim amacıyla yıllık ortalama 768 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üretilmesi, 10 yıllık toplam üretimin ise 7,4 milyon kilovatsaate ulaşması hedefleniyor. Toplamda yaklaşık 4 milyon TL'ye ulaşması beklenen yatırım tamamlandığında, Adana Bulut Teknoloji Merkezi'nin yıllık elektrik ihtiyacının yüzde 20'si güneş enerjisiyle karşılanacak.

Gölgeleme, kablolama, ısı gibi nedenlerle oluşan kayıpların en düşük seviyeye indirildiği ve yüksek verimli panellerin kullanıldığı proje, Türkiye'de doğrudan bir veri merkezini enerjilendiren en büyük kapasiteli güneş enerjisi santrali olma özelliğini taşıyor. Vodafone'un Yeşil Veri Merkezi stratejisini de destekleyen proje, yılda 389 ton karbondioksit azaltımı ile şirketin karbon ayak izi azaltımı hedefine de katkı sağlayacak.

"Vodafone olarak, benzeri inisiyatiflere öncülük etmeyi sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, Vodafone'da 3 temel odak alanından birinin "çevre" olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilir bir çevrenin, toplum ve gelecek nesiller açısından kritik önem taşıdığına inanıyoruz. Amaç odaklı bir şirket olma hedefimiz doğrultusunda 2025 yılına kadar Vodafone Türkiye'nin toplam sera gazı salınımını yüzde 50 azaltmayı ve enerji ihtiyacımızın yüzde 100'ünü yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Adana Bulut Teknoloji Merkezi'nde başlattığımız güneş enerjisi projesi, merkezin enerji ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayacak ve 389 ton karbondioksit azaltımı sağlayacak. Bu yenilikçi projeyi hayata geçirmekten heyecan duyuyoruz. Vodafone olarak, benzeri inisiyatiflere öncülük etmeyi sürdüreceğiz."

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne katkı

Vodafone, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve sera gazı salım değerleri ile ilgili koyduğu hedeflerle Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nden "Erişilebilir ve Temiz Enerji", "Sorumlu Tüketim ve Üretim" ile "İklim Eylemi" hedeflerine de katkı sağlıyor. Ayrıca, sunduğu çözümlerle "Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları" hedefine de katkı veriyor.

Vodafone Türkiye, yeni teknolojiler, IoT ve akıllı uygulamalar ile daha sürdürülebilir bir gelecek için araçlar geliştirirken, sadece kendi operasyonlarından kaynaklı çevresel etkileri takip etmekle kalmıyor, aynı zamanda yenilikçi uygulamalar ile müşterilerinin çevresel performanslarını iyileştirmelerine de destek oluyor. 

Mobil veri trafiği, son 5 yılda 18 kat arttı

Araştırmalara göre, dünya genelinde mobil veri trafiği, son 5 yılda 18 kat arttı. 2020 itibarıyla mobil veri trafiğinin 2005'te dünya çapında internette bulunan toplam verinin 15 katı olacağı öngörülüyor. Bunun sonucunda telekomünikasyon, bilgi ve iletişim teknolojileri sektörlerinin 2030 itibarıyla küresel sera gazı emisyonlarının yüzde 2'sinden sorumlu olacağı tahmin ediliyor.

Bununla birlikte nesnelerin interneti (IoT) teknolojilerinin günlük hayatın her alanına yayılmasıyla daha az enerji ve yakıt tüketimi ve daha düşük emisyon değerleri sağlanacak. Böylece bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün, toplam global sera gazı emisyonlarında 2030 itibarıyla yüzde 20'lik bir düşüş sağlayabileceği öngörülüyor. 

 

 

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