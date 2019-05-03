Vodafone Yanımda uygulaması 10 milyon üyeyi devirdi
Vodafone’un dijital müşteri platformu “Vodafone Yanımda”nın aylık aktif kullanıcı sayısı, son 1 yılda 2 milyon artarak 10 milyona ulaştı. Uygulamanın aylık toplam kullanım trafiği ise 250 milyonu aştı.
“Vodafone Yanımda”nın aylık aktif kullanıcı sayısı son 1 yılda 2 milyon artarak 10 milyona ulaştı. Böylece, Vodafone’un Türkiye’deki 23 milyonu aşkın mobil müşterisinin neredeyse yarısı “Vodafone Yanımda” kullanıcısı oldu. “Vodafone Yanımda” üzerinden dijital finansal işlem yapanların sayısı ise son 1 yılda 2 katına çıktı. Vodafone müşterileri “Vodafone Yanımda” uygulamasını ayda ortalama 20’den fazla kez kullanarak toplam 250 milyonu aşkın trafik yaratıyor.
“Vodafone Yanımda” kullanıcıları, hatlarıyla ilgili birçok işlemi uygulama üzerinden kolayca ve hızla yapabiliyor. Buna göre, fatura ödeme; fatura detaylarını öğrenme; TL yükleme; TL bakiyesini öğrenme; kalan kullanımları, kullanılan tarife ve paketleri, geçilebilecek tarifeleri görüntüleme; yurtdışı kullanıma açma; 4.5G açma; İnternet/Konuşma/Mesaj bilgilerine ulaşma; yurtdışını arama; yurtdışında konuşma; yurtdışında kullanım gibi işlemler “Vodafone Yanımda” ile yapılabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle