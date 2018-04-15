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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
15.04.2018 - 19:08, Son Güncelleme:

Vodafone Van'da çağrı merkezi açtı

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Vodafone Van'da çağrı merkezi açtı

Yaklaşık 380 kişinin görev yaptığı ve istihdamın yüzde 64’ünü kadınların oluşturduğu Vodafone Van Çağrı Merkezi, bölgede yaşayan genç nüfusun kariyer ve gelecek hedeflerini hayata geçirmesine de destek olacak.

Türkiye çapında 11’inci çağrı merkezini Doğu Anadolu’nun en büyük şehri Van’da yaklaşık 10 milyon TL yatırımla hizmete açan Vodafone, yeni çağrı merkezi yatırımıyla, bölgesel kalkınmanın devamlılığının sağlanmasına ve istihdamın artırılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Yaklaşık 380 kişinin görev yaptığı ve istihdamın yüzde 64’ünü kadınların oluşturduğu Vodafone Van Çağrı Merkezi, bölgede yaşayan genç nüfusun kariyer ve gelecek hedeflerini hayata geçirmesine de destek olacak. 

Vodafone Van Çağrı Merkezi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Van Büyükşehir Belediye Başkanı ve Valisi Murat Zorluoğlu, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ergun ve CMC Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın’ın katılımlarıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışta, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Vodafone abonelerinin çağrılarını alarak merkezin teknolojisini bizzat deneyimledi. 

"Vanlı gençlere inanıyor ve güveniyoruz"

Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, açılışa ilişkin değerlendirmesinde, Türkiye’nin dört bir yanında 20 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptıklarını belirterek, "Bugün de Van’da 10 milyon TL yatırımla 11’inci çağrı merkezimizi açıyoruz. Bu merkezle birlikte çağrı merkezleri toplam yatırımımız 900 milyon TL oldu. 380 Vanlı gencimizi istihdam edeceğiz. Türkiye geneline yayılan merkezlerimizde yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Vanlı gençler, dijital inovasyonlara ilgi duyuyor. Ayrıca, son derece misafirperver insanlar. Vanlı gençlere inanıyor ve güveniyoruz. Genç istihdamına önem veriyoruz. Genç nüfus, büyüme potansiyeli demek. Gençler geleceğimiz, onları desteklemeliyiz. Türkiye’nin en büyük doğrudan uluslararası yatırımcılarından biri olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye’ye yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Gençlerin ve kadınların istihdamına katkıda bulunuyoruz"

CMC Türkiye Genel Müdürü Aytaç Aydın ise Anadolu’da, özellikle Doğu’da yaptıkları yatırımlarla ekonomik ve kültürel değişime katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: 

"Büyük bir özveri ve yoğun çalışma sonucu tamamladığımız Van operasyon merkezimiz bizim için mutluluk kaynağı. CMC olarak, Türkiye’nin en büyük dış kaynak sağlayıcı şirketlerinden biriyiz. Ülkemizde 19-25 yaş arası gençlerin ve özellikle kadınların istihdamı konusunda en çok katkıda bulunan kurumlar arasındayız. Genç istihdamı artışı için hükümetimizin sunduğu teşviklerin önemli katkısıyla işsizliğin azaltılmasına desteğimiz devam edecek. Operasyonunu yürütmek üzere Van lokasyonumuzu tercih eden Vodafone firmasına çok teşekkür ederiz. Merkezimiz, Van’a ve tüm Türkiye’ye hayırlı olsun."

Yılda 27 milyon dakikalık çağrı karşılanacak 

Açıklamada verilen bilgilere göre, dünya standartlarında teknolojilerle CMC Türkiye iş ortaklığında inşa edilen Vodafone Van Çağrı Merkezi, Vodafone’un ileri müşteri hizmetleri uygulamalarını aboneleriyle buluşturacak. Aylık 2 milyon 250 bin, yıllık 27 milyon dakika çağrı karşılama kapasitesine sahip olan merkez, Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri’ne gelen çağrıların yüzde 9’unu karşılayacak.

Vodafone Van Çağrı Merkezi’nde, gelen çağrılar dışında dış arama hizmetleri konusunda da hizmet verilecek. Toplam 2 bin 350 metrekarelik alana sahip olan ve tüm çağrı merkezi hizmetlerini verebilecek şekilde konumlandırılan merkezde, Webchat, Chatbot gibi dijital iletişim platformları da aktif olarak kullanılacak. Tüm sistemler yedekli olup, Vodafone’un İstanbul ve Ankara'da bulunan sistemleri üzerinden çalışacak. 

Vodafone’dan Van'a 5 yılda 61 milyon TL’lik yatırım 

Vodafone Van Çağrı Merkezi, il genelinde ölçek olarak yapılan en büyük yatırım olma özelliği taşıyor. Van’a son 5 yılda yaklaşık 61 milyon TL'lik (çağrı merkezi yatırımı dahil) yatırım gerçekleştiren Vodafone, ilde 13 mağazayla faaliyet gösteriyor ve toplam 505 kişiye istihdam sağlıyor.

Vodafone’un Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğinde yürüttüğü “Geleceğe İlk Adım” projesi kapsamında Van’da 16 anasınıfı bulunuyor. Proje kapsamında bugüne kadar bin 930 Vanlı çocuğun okul öncesi eğitim almasına destek verildi.

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