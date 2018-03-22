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    Vodafone Türkiye'den "Dünya Saati"ne destek

    Hürriyet Haber
    22.03.2018 - 11:19 | Son Güncelleme:

    Vodafone, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yürütülen "Dünya Saati" etkinliğini dördüncü kez destekleyecek.

    Vodafone, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yürütülen "Dünya Saati" etkinliğini dördüncü kez destekleyecek.

    Vodafone açıklamasına göre, şirket, WWF öncülüğünde düzenlenen Dünya Saati etkinliğine bu yıl da destek verecek. "Dünyaya Bağlan" sloganıyla biyolojik çeşitliliği korumak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla 187 ülkede 3 binden fazla kurum ışıklarını kapatarak etkinliğe dahil olacak.

    Yedi kıtadan milyonlarca insan, organizasyon ve iş yeri, iklim değişikliğine dikkati çekmek için 24 Mart akşamı yerel saatle 20.30-21.30 arasında ışıklarını kapatacak. Etkinlik kapsamında Vodafone Maslak Plaza'da ve Vodafone Küçükyalı Dijital Operasyon Merkezi'nde de ışıklar 1 saat boyunca söndürülecek.

    Vodafone, abonelerini de bin 300'e yakın mağazasındaki dijital ekranlar aracılığı ile Dünya Saati etkinliğine katılmaya davet ederek iklim değişikliği tehdidi konusundaki farkındalığı artırmaya çalışacak.

    "Dünya Saati" etkinliğine destek vermek için İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı, Paris'te Eyfel Kulesi, Roma'da Kolezyum, New York'ta Empire State Binası ve Londra'da Big Ben gibi şehirlerin sembolleri arasında yer alan birçok yapı da bir saatliğine ışıklarını kapatacak.

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin her geçen gün artarak hissedildiğini belirterek, şunları kaydetti:

    "Vodafone Türkiye olarak, daha iyi bir bugün yaşamaları ve daha iyi bir yarın inşa etmeleri için herkesi birbirine bağlıyoruz. Vodafone Grubu'nun 'Sürdürülebilir İş' stratejisini yol haritamız kabul ediyor ve sürdürülebilirlik plan ve hedeflerimizi bu strateji odağında geliştiriyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda atılacak en temel adımın, farkındalık yaratmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu kapsamda, dört yıldır Dünya Saati etkinliğine destek veriyoruz. Operasyonlarımızı doğal kaynaklara ve insana saygılı olarak yürütmeye devam edeceğiz."

    Etiketler: vodafone , dünya saati , gsm
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