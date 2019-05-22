Vodafone Türkiye, mali yıl sonuçlarını paylaştı

Vodafone, 31 Mart 2019 sonu itibariyle son bir yılda 1,5 milyar TL yatırım yaptı. Vodafone Türkiye, 2018-19 mali yılı servis gelirlerini, geçen yıla göre %14,3 artırarak 10,5 milyar TL’ye çıkardı. Böylece şirket son 9 yıldır kesintisiz olarak çift haneli istikrarlı büyümesine devam etti.

Şirketin Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı (FAVÖK) %19,2 artış ile yaklaşık 3,3 milyar TL’ye ulaşırken bu dönemde operasyonel faaliyetlerden elde edilen nakit akış ise 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti.

15,3 milyon 4.5G abonesi

Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 2018-19 mali yıl sonu itibariyle 23,7 milyon olurken, M2M dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,2 milyona ulaştı. Şirketin 4.5G abone sayısı da yılsonu itibariyle 15,3 milyona ulaştı.

Şirket faturalı abone sayısını ise yaklaşık 1,4 milyon artış ile 13,4 milyona çıkarırken, şirketin toplam bazının %56,8’ini faturalı aboneler oluşturdu.

Sabit hizmetler servis gelirlerinde %30,1 artış

Vodafone Türkiye’nin sabit genişbantta hızlı büyümesi ise devam etti. Mali yılda 188 bin net abone artışı sağlayan şirketin sabit genişbant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %27 artarak 885 bine ulaştı. Şirketin sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise mali yılda %30,1 arttı. Vodafone Türkiye'nin yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre %166 artış ile 185 bine ulaştı. Vodafone Türkiye’nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaşılan hane sayısı 7,4 milyona yükseldi.

10,6 milyon “Dijital Müşteri”

Ürün ve servislerini daha zengin ve güçlü kılacak mobil uygulama gibi dijital araçlar geliştirmeye önem veren Vodafone Türkiye’nin, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını tek platformdan kolayca karşılayabilmesi için geliştirdiği “Vodafone Yanımda” uygulaması gibi dijital kanalları kullanan aylık aktif dijital müşteri sayısı 10,6 milyona ulaşırken, uygulamanın aylık kullanım trafiği ise 200 milyonu aştı.

Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2018-19 mali yılında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %55,3 artışla 1.128 petabyte’a yükseldi.

Şirket, bu dönemde tüm zamanların en düşük abone kayıp oranına imza attı. Vodafone Türkiye’nin geçen yılın aynı dönemine göre sabit hizmetler abone kayıp oranı 11 puan, mobil abone kayıp oranı ise 2,2 puan iyileşti.

İşletmelerin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Business da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal servis gelirlerini 2018-19 mali yılında bir önceki yıla göre %13,8 artırdı.

2018-19 mali yıl sonuçlarını değerlendiren Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan şöyle konuştu:

“Vodafone olarak hedefimiz, sadece bağlantı sağlayan bir operatör olmaktan çıkıp bir dijital teknoloji şirketine dönüşmek. Hem çalışanlarımız hem de müşterilerimiz nezdinde daha dijital, daha çevik, daha hızlı ve daha basit bir şirket olmayı hedefliyoruz. 2018-19 mali yılında toplam 1,5 milyar TL yatırım yaparak Türkiye ekonomisine katkıda bulunduk. Diğer yandan, Vodafone Vitrin dijital iş ortaklığı programı ve yerli iş ortaklarımız ve öğrencilerimizle birlikte teknoloji geliştirmek üzere açtığımız İTÜ Vodafone Future Lab gibi inisiyatiflerimizle yerli üretime sürekli ve düzenli destek vermek üzere önemli adımlar attık. Ayrıca “Vodafone Vitrin” programımızın “Vodafone Yanımda” uygulamasına entegrasyonu ile yerel ve global iş ortaklıklarımızı genişleterek bir teknoloji şirketi olma yönünde önemli aksiyonlarımıza devam ettik. Son olarak, ortak altyapı konusunun sektörümüzdeki tüm taraflar için önemli faydalar getireceğine inanıyoruz. Turkcell ve Türksat ile yaptığımız stratejik ortaklıklar sayesinde, ülke genelinde daha fazla sayıda haneye Yeni Nesil Erişim servisleri sunuyoruz.”