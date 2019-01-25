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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
25.01.2019 - 13:42, Son Güncelleme:

Vodafone Türkiye, 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Vodafone Türkiye, 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı

Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrekte Vodafone Türkiye; çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %14,8 artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2,7 milyar TL’ye ulaştı.

2018-19 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13,1 milyona çıkarak toplam abone bazının %56’sına ulaştı.

Üçüncü çeyrekte şirketin sabit genişbant abone sayısı 70 bin artış ile 845 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde %31,6 arttı.

Veri kullanımı %60,3 arttı

Vodafone abonelerinin veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre %60,3 artarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 297 petabyte’a ulaştı.

En geniş 4.5G kapsaması

Vodafone Türkiye’nin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 15 milyona yaklaştı. İşletmelerinin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Business da  büyümesini sürdürdü. Şirketin kurumsal gelirlerini üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artırdı.

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