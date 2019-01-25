Vodafone Türkiye, 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı
Ekim-Aralık 2018 dönemini kapsayan 3. çeyrekte Vodafone Türkiye; çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre %14,8 artırdı. Buna göre, şirketin 3. çeyrekte servis gelirleri 2,7 milyar TL’ye ulaştı.
2018-19 mali yılının 3. çeyrek sonu itibariyle Vodafone Türkiye’nin mobil abone sayısı 23,4 milyon olarak gerçekleşti. Üçüncü çeyrekte şirketin faturalı abone sayısı 345 bin artışla 13,1 milyona çıkarak toplam abone bazının %56’sına ulaştı.
Üçüncü çeyrekte şirketin sabit genişbant abone sayısı 70 bin artış ile 845 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise aynı dönemde %31,6 arttı.
Veri kullanımı %60,3 arttı
Vodafone abonelerinin veri kullanımı, geçen yılın aynı dönemine göre %60,3 artarak üçüncü çeyrekte yaklaşık 297 petabyte’a ulaştı.
En geniş 4.5G kapsaması
Vodafone Türkiye’nin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 15 milyona yaklaştı. İşletmelerinin dijital iş ortağı olma vizyonuyla çalışan Vodafone Business da büyümesini sürdürdü. Şirketin kurumsal gelirlerini üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre %15 artırdı.
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