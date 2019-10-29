Vodafone, topladığı elektronik atıkları kodlama sınıfına dönüştürüyor

Daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamayı hedefleyen Vodafone, tüm dünyada 2025 yılına kadar operasyonlarından kaynaklı çevresel etkiyi yarıya indirmek üzere çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye’de de elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla “Bu Atıklar Kod Yazıyor” projesini başlatan Vodafone’un 18 ildeki 30 Bütünleşik Hizmet Merkezi’nde çalışanlar tarafından toplanan 330 kilo e-atık, lisanslı geri dönüşüm firması Akademi Çevre tarafından geri dönüştürüldü. Elde edilen gelirle Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda 10 bilgisayarlı bir kodlama sınıfı kuruldu. Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliği ile yürütülen“Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında hayata geçirilen kodlama sınıfında, Samsun ve çevresindeki tüm çocuklar eğitim alabilecek.

Samsun İlkadım Kubilay İlkokulu’nda düzenlenen açılış törenineVodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel de katıldı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, amaç odaklı bir şirket olmanın önemine inanıyoruz. Amacımız, insanları daha iyi bir gelecek için birbirine bağlamak. Bu bakış açısıyla, tüm dünyaya bir söz verdik; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatını iyileştireceğiz ve operasyonlarımızdan kaynaklı çevresel etkimizi yarıya indireceğiz. Türkiye’de de 2025 yılına kadar toplam sera gazı salımımızı %50 azaltmayı, tüm şebekemizi %100 yenilenebilir kaynaklardan enerjilendirmeyi ve elektronik atıkların %100’ünün geri dönüştürülmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda, çalışanlarımızı da dahil ederek elektronik atıkların geri dönüşümünü teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak üzere ‘Bu Atıklar Kod Yazıyor’ projesini hayata geçirdik. Topladığımız elektronik atıkların geri dönüşümünden elde edilen gelirle okullara kodlama sınıfı kuruyoruz. İlk sınıfımızı Mardin’de açmıştık. Şimdi de Samsun’da İlkadım Kubilay İlkokulu’nda bir sınıf açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sınıfımızın Samsun ve çevresindeki çocuklarımıza yeni ufuklar kazandırmasını diliyoruz. Vodafone olarak, herkes için daha iyi bir gelecek hedefiyle sürdürülebilirlik alanında değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.”

Hedef %100 yenilenebilir enerji

Vodafone, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için, tüm dünyada2025 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50 azaltmayı ve kullandığı elektriğin %100’ünü yenilenebilir kaynaklardan elde etmeyi hedefliyor. Şirket, Türkiye’de de operasyonlarından kaynaklı çevresel etkisini daha az atık üretimi ve daha az doğal kaynak kullanımı ile azaltırken, ürettiği atığı da geri dönüştürüyor. Vodafone Türkiye’de e-atıkların%99’u geri dönüştürülüyor, tekrar kullanılıyor ya da atık sahasına gönderiliyor. 2018/19 mali yılında bu şekilde değerlendirilen toplam e-atık miktarı 3.354 ton oldu. Vodafone’da elektrikli süpürgeden bilgisayara, şarj cihazından giyilebilir spor ekipmanına kadar her türlü elektronik atık toplanıyor.

Vodafone Türkiye’de e-atık yönetimi kapsamında başka projeler de yapılıyor. “İkinci El” projesiyle, arızalı veya hasarlı, kullanılmayan şebeke ekipmanlarının ikinci el olarak satılarak tekrar kullanılması sağlanıyor. Vodafone abonelerinin eski cep telefonlarına sunulan indirimlerle, müşterilerin eski telefonlarını yenileriyle değiştirmesine imkân veriliyor. Kurumsal müşterilerin cep telefonu ihtiyacını karşılamak için akıllı telefon kiralama hizmeti sunuluyor.

Yeşili seven kırmızı

Vodafone Türkiye, çevresel ayak izini küçültmek amacıyla kapsamlı bir çevre yönetim sistemi uyguluyor, faaliyetlerinin çevresel etkilerini azaltmaya yönelik proje ve programlar hayata geçiriyor. #YeşiliSevenKırmızı hareketiyle operasyonlarını doğaya ve insana saygılı bir biçimde yürüten şirketin İstanbul Maslak’taki Genel Merkez binası, Türkiye’nin ilk ve en uzun süreli “Yeşil Ofis”i. Küçükyalı’daki Dijital Operasyon Merkezi de Yeşil Ofis Diploması’na sahip.

Vodafone Türkiye ayrıca, “Plastiksiz Vodafone” uygulamasıyla yılda ortalama 2,5 milyon tek kullanımlık plastik bardak ve 1,3 milyonçeşitli plastik ürün kullanımına son verdi. Dijital işe başlama kiti, kağıtsız mülakat ve değerlendirme merkezi, Red Academy kağıtsız uygulamaları, haystack dijital kartvizit, FSC sertifikalı kağıt kullanımı, e-reçete kullanımı, renkli yazıcıların azaltılması ile 480 bin kağıtlık tasarruf sağladı. Asansör ve merdiven sensör kullanımı, sensörlü ve led aydınlatma, standby ve timer uygulamaları ile 300 bin kWh enerji tasarrufu sağladı. Düşük kapasiteli rezervuar, susuz pisuvar, sensörlü musluk ve süre azaltımı ile 1.652 metreküp su tasarrufu sağladı.