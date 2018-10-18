Vodafone Red aboneleri için yeni tarife
Vodafone Red, aboneleri için yeni bir tarife geliştirdi. Kullanıcılar Benim Pass’im ile seçtikleri üç uygulamayı internetini 'harcamadan' kullanabilecek.
Vodafone Red’liler Vodafone Pass’lerde sunulan YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Spotify, Karnaval, İzlesene, Facebook Messenger ve Call+ gibi uygulamaları kota harcamadan kullanabiliyor. Sunulan yeni tarifeyle birlikte kullanıcılar seçtikleri üç uygulamayı sınırlara takılmadan kullanma imkanına kavuşuyor. Benim Pass’im tarifesiyle kendi Vodafone Pass’ini oluşturmak mümkün olacak. İnternet paketinden düşmeyen üç uygulamaya ek her yöne 10 GB mobil internet, 2000 dakika konuşma, Vodafone’lular ve sabit hatlarla sınırsız konuşma ve 250 SMS içeren “Benim Pass’im” tarifesi ayda 89 TL’den sunulacak.
Yeni “Benim Pass’im” tarifesinden yararlanmak isteyen Red’liler, tarife geçişi tanımlandıktan sonra “Vodafone Yanımda” uygulaması, Vodafone mağazaları ya da Vodafone Müşteri Hizmetleri aracılığıyla istedikleri üç uygulamayı kolayca seçip kullanabilecek ve istediği zaman uygulamaları değiştirebilecek.
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy şunları söyledi: “Yeni ürünümüz ‘Benim Pass’im’ ile Red’liler, mevcut Vodafone Pass ile sunduğumuz uygulamalardan istedikleri 3 uygulamayı seçerek kendi Pass’ini oluşturabilecek. Böylece, kullanmadıkları uygulamalar için ücret ödemedikleri gibi, en sık kullandıkları 3 uygulamayı da tek pakette bir araya getirerek internet paketlerinden yemeden kullanabilecekler.”
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