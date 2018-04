Vodafone Park'ta oyun alanı açıldı

Beşiktaş Kulübü ve Lenovo iş birliğiyle oluşturulan oyun alanı "Lenovo Game On", Vodafone Park'ta açıldı.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ile Lenovo Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya, Vodafone Park'taki oyun alanının açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde açıklamalarda bulunan Fikret Orman, Vodafone Park'ı yaptıkları günden itibaren cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını belirterek, "Vodafone Park'ın sadece maç günü değil, diğer zamanlarda kullanılması için burayı organize ettik. Sıra sıra açıyoruz." dedi.

Son dönemlerde "e-spor"a büyük bir ilginin olduğuna dikkati çeken Orman, "Bunun federasyonu da kuruluyor. Herhalde Beşiktaş federasyonun ilk üyelerinden biri olacak. Bu projede gençlerimize ve ruhunu genç tutanlara 'Come to Beşiktaş, Come to Vodafone' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının Beşiktaş'ı mutlu etmek olduğunu belirten Orman, "Vodafone Park'ta bir aile tribünü yapmak istiyoruz. Mutluluk sadece maçla alakalı değil. Birisi buraya geldiğinde güzel vakit geçirsin. Burada herkesin 5-6 saat güzel vakit geçireceği imkanlar var. Beşiktaş iyiliklerden beslenen, pozitiflerle büyüyen bir kulüp. Ona devam ediyoruz." diye konuştu.

Teknolojiyle arasının iyi olmadığını kaydeden Orman, şunları söyledi:

"Benim oynadığım tek oyun maç kazandıktan sonra çiftetelli. Çok teknoloji bağımlısı değilim. Çarpmaları, bölmeleri bile elimle yapmaya çalışıyorum. Zekamı çalıştırıyorum. Bunlar spor kulüplerinin öncülük etmesi gereken konular. Yasaklamayla önüne geçemiyoruz. Çocukların keyifle oynayacağı alanları kurmalıyız. Beşiktaş Kulübü yatırımlarını yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki senelerde derneklerimizle çocukların her yerde spor yapacağı alanlar kuracağız. Aileleri Beşiktaş'a yakınlaştırmak istiyoruz. Bunlar yasaklandığı sürece işler daha da büyür."

Yeni bir proje

Fikret Orman, Fulya'daki altyapıları Ümraniye'ye taşımalarının ardından yeni bir projeye başlayacaklarını aktardı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nin ihtiyaç duyduğu enerjiyi üretecek bir proje üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Orman, "Ümraniye'de Beşiktaş Futbol Akademisi kuracağız. Bu yaz başlayacağız. Fulya'daki 10-11 yaş grubu hariç, bütün grupları Ümraniye'ye taşıyacağız. Ümraniye rüzgar bölgesi olduğu için buraya bütün tesislerin enerji ihtiyacını karşılayacak rüzgar gülü koymayı düşünüyoruz. Şu anda ölçümler yapılıyor. Bir sene sonra yatırımını yapacağız." şeklinde konuştu.

Hantaloğlu: "Bir statta oyun merkezi ilk oluyor"

Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ise Vodafone Park'ı kendilerine açmalarından dolayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'a teşekkür etti.

Bilgisayar ve konsol oyunlarını sevenlere güvenli güzel vakit geçirecekleri bir alan oluşturduklarını belirten Hantaloğlu, "Yüksek performanslı oyun konsolları ve bilgisayarlar var. Bir statta oyun merkezi ilk oluyor." ifadesini kullandı.

Oyun alanıyla ilgili bilgi veren Lenovo Pazarlama Direktörü Aysun Karabıyık Sarıkaya da profesyonel oyuncuların da turnuvalara katılabileceği bir alan oluşturduklarını söyledi.

Sarıkaya, girişlerin 30 lira olacağını ve herkesin ilgisini çekecek oyunların bulunduğunu sözlerine ekledi.