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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
28.04.2018 - 16:14, Son Güncelleme:

Vodafone, köy ve kasabalara "kodlama" götürecek

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Vodafone, köy ve kasabalara "kodlama" götürecek

Türkiye Vodafone Vakfı, dijital geleceğe hazır nesillerin yetiştirilmesi hedefiyle, Habitat Derneği iş birliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesinin kapsamını genişletmeye devam ediyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, toplumsal değişim ve gelişimin öncüsü olma hedefiyle faaliyet gösteren Türkiye Vodafone Vakfı, yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi vermek üzere Habitat Derneği iş birliği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesini geliştirmeyi ve yaygınlaştırmayı sürdürüyor.

Proje kapsamında Nisan 2016’dan bu yana 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşan Türkiye Vodafone Vakfı, projenin üçüncü yılında, içlerinde köy ve kasabalarda yaşayanların da olduğu 20 bin çocuğa daha ulaşarak, Nisan 2019 sonuna kadar toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuğu kodlamayla tanıştırmayı hedefliyor.

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklara da bu fırsatı sunmak üzere bir eğitim TIR’ıyla Anadolu turuna çıkacak. Yarını Kodlayanlar Eğitim TIR’ı ile yaklaşık 7 ayda 12 ilde köy köy, kasaba kasaba dolaşılarak 5 bin çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedefleniyor.

“Yarını Kodlayanlar” projesinin yeni dönem hedefleri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır’ın katılımıyla Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, Türkiye’nin dijitalleşmesine katkı sağlama hedefiyle “Yarını Kodlayanlar” projesini heyecanla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti: 

“Tüketen değil, üreten bir nesil istiyoruz. ‘Yarını Kodlayanlar’ projemizle çocuklarımızı kod yazmaya özendirerek geleceğin teknoloji üretenleri olmalarını hedefliyoruz. Projemizin ilk yılı sonuçlarına göre, çocuklarımızda önemli ve olumlu yönde değişimlerin olduğunu gözlemledik. ‘Scratch ile kendi oyunumu yapabiliyorum’ diyen çocuklarda yüzde 31’lik, ‘Bir yazılım problemini çözmek için daha zor ve uzun programlar yazabilirim’ diyenlerde ise yüzde 35’lik artış gördük. Aldığımız bu sonuçlarla, projemizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde, eğitimde fırsat eşitliğini yakalamak amacıyla, kodlama eğitimine ulaşmakta zorluk çeken sosyoekonomik anlamda dezavantajlı bölgelerdeki çocuklarımıza bu fırsatı sunmak üzere bir eğitim TIR’ıyla yola çıkıyoruz. Amacımız, mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza ulaşmak. Bunun için TIR’ımızla köy köy, kasaba kasaba dolaşacağız."

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise Habitat Derneği olarak 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerini anımsatarak, şunları aktardı:

"Gençlerin sürdürülebilir kalkınmada etkin rol oynamasını hedefleyerek kuruluş vizyonumuzu dünya gençliği ile Türkiye gençliği arasında iletişim köprüsü kurmak olarak belirledik. Bu vizyon doğrultusunda gençlerin kapasitelerini geliştirmek ve uluslararası ortaklıklar kurmak adına birçok proje ve program geliştirdik. ‘Yarını Kodlayanlar’ ile bilişim odaklı dönüşümümüzü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istiyoruz. Kodlama bilmek artık okuma yazma bilmek kadar önemli. Bütün Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de kodlamanın ders olarak yer almamasının önündeki en büyük engel, bunu verecek yetişmiş insan gücünün olmaması. Bunun için biz de projemiz kapsamında gençleri eğitiyoruz ve onlar da aldıkları eğitimi çocuklara ulaştırıyorlar. Şimdi yola çıkacak Yarını Kodlayanlar Eğitim TIR’ımız ile ülkemizin dezavantajlı bölgelerinde bu teknoloji eğitimlerine ulaşamayan çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz."

20 bin çocuğa daha kodlama öğretilecek

Türkiye Vodafone Vakfı’nın Habitat Derneği iş birliğiyle çocuklarda kodlama bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği “Yarını Kodlayanlar” projesiyle Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara kodlama eğitimi veriliyor. Projeyle bugüne kadar 30 ilde 12 bini aşkın çocuğa ulaşıldı. Projeye geçen yıl Suriyeli çocuklar da dahil edilerek Şanlıurfa, İstanbul ve Kilis’te toplam 700’e yakın Suriyeli çocuğa kodlama eğitimi verildi.

Üçüncü yılına giren “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında 20 bin çocuğa daha kodlama eğitimi verilecek. Yeni dönemde kodlama eğitimleri, Adıyaman, Amasya, Ardahan, Bolu, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Yozgat illerinde düzenlenecek. Böylece Nisan 2016 - Nisan 2019 arası dönemde tüm Türkiye’de toplam 60 ilde 30 binin üzerinde çocuk kodlama ile tanışmış olacak.

Eğitim TIR’ı 12 ilde 5 bin çocuğa ulaşacak

Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği tarafından kodlama eğitimlerini ülkenin dört bucağına taşıma hedefiyle hazırlanan Yarını Kodlayanlar Eğitim TIR’ı yaklaşık 7 ayda 12 ilde 5 bin çocuğa ulaşacak. Yarını Kodlayanlar Eğitim TIR’ı Adana, Ankara, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mardin, Ordu, Sivas ve Tekirdağ illerine gidecek. Ziyaret ettiği illerde şehir merkezlerinin yanı sıra köy ve kasabalara da gidecek olan Yarını Kodlayanlar Eğitim TIR’ında çocuklara 1 hafta süreyle her gün 2 ayrı seansta 4’er saatlik Scratch eğitimleri verilecek.

“Yarını Kodlayanlar”, Vodafone Grubu’nun “Connected Education” raporunda başarı hikayesi olarak yer alarak, sürdürülebilir eğitim modeliyle dijital okuryazarlık eğitimi alanında dünyaya örnek oldu.

Dünya genelinde eğitimde dijitalleşmeyi sağlamak üzere Vodafone’un liderliğinde hayata geçirilen inisiyatiflerin tanıtıldığı “Connected Education” raporunda “Online Eğitim Platformlarına/Uygulamalara Erişim”, “Dijital Okuryazarlık Eğitimi”, “Eğitmen Eğitimi” ve “Mülteci Kamplarında Eğitim” olmak üzere 4 ana tema altında 14 farklı inisiyatif ele alınıyor.

Raporda anlatılan dijital eğitim inisiyatiflerinin Vodafone’un faaliyet gösterdiği ülke ve pazarlarda yaygınlaşması ile 2025 yılına kadar 85 milyonu aşkın insana erişmek ve yılda 7,3 milyar dolarlık ekonomik fayda sağlamak mümkün olacak.

Dijital dünyanın "lisan"ı olarak kabul edilen kodlama, çocukların yaratıcılıklarını geliştiriyor ve onlara yenilikçi düşünmenin kapılarını açıyor. OECD’nin dijital ekonomi konulu son raporuna göre, 3 çocuktan 2’si bugün bilinmeyen mesleklere sahip olacak.Gelecekte robot veterinerliği, holoportasyon uzmanlığı, etik hacker’lık, duygu tasarımcılığı, bilgi madenciliği, yapay organ imalatçısı ve rüya gerçekleştiriciliği gibi meslekler ortaya çıkacak. Kulağa ütopik gelen bu meslekler 20 yıl içinde şirketlerdeki yerini alacak. Bu yeni mesleklerin temelinde ise kodlama olacak.

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