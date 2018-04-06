Vodafone İstanbul Yarı Maratonu sırasında kapanacak yollar

Atletizm severlerin ve sporcuların merakla beklediği yarışlardan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu bu yıl 8 Nisan’da yapılacak. Yenikapı Miting Alanı’ndan başlayarak Tarihi Yarımada’yı kapsayan bir güzergâhta koşulacak olan etkinlik boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak. En güncel trafik durumu bilgilerini paylaşarak İstanbulluların günlük hayatında vazgeçilmez bir mobil uygulama haline gelen Yandex Navigasyon, yarış boyunca kapalı ve açık olan yolları haritasında gösterecek. Maraton sırasında yola çıkan sürücüler, yarış nedeniyle oluşan güncel yol durumunu Yandex Navigasyon’dan öğrenebilecek.

Maratonda şu güzergâh koşulacak: Yenikapı’dan başlayacak yarış sahilden Kumkapı, Sirkeci Arabalı Vapur İskelesi önündeki ışıklara kadar devam edecek ve ışıklardan dönecek. Sahil yolundan geri dönecek yarış Zeytinburnu Veliefendi sapağına kadar gidecek, sapaktan 300 metre önce Ottomare Palace önünden geri dönecek ve başladığı yer olan Yenikapı Miting alanında sona erecek.

Kullanıcılarının her zaman yanında olan Yandex Navigasyon, 8 Nisan Pazar günü yapılacak maraton sırasında da en uygun rotaları oluşturacak. Kullanıcılar bu sayede kapalı bir yola girme riski ile karşılaşmayacak.