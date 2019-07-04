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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.07.2019 - 14:16, Son Güncelleme:

Vodafone ile 5G'yi Vodafone Park'ta test ettiler

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Vodafone ile 5G'yi Vodafone Park'ta test ettiler

1 Gbps düzeyindeki yüksek hızıyla dikkati çeken Supernet 5G teknolojisini Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcuları Metin Tekin ve Feyyaz Uçar test etti. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen denemede tecrübeli oyuncular, önce 4.5G, ardından da 5G sanal gerçeklik (VR) gözlükleri takarak topun başına geçti.

4.5G VR gözlükle yapılan şut denemesinde bağlantı gecikme süresi nedeniyle topu ıskalayan oyuncular, 5G VR gözlükle yapılan denemede ise 10 milisaniyenin altına kadar inen bağlantı gecikme süresi sayesinde topa doğru zamanda vurmayı başardı.

Usta futbolcular, 4.5G ve 5G sanal gerçeklik gözlükleriyle masa tenisi de oynayarak iki teknoloji arasındaki hız farkını bizzat deneyimledi. 

"Türkiye’nin 5G yolculuğunu, önümüzdeki süreçte de desteklemeyi sürdüreceğiz" 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, 5G teknolojisiyle mobil internet dünyasında bir devrim gerçekleşeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"5G, hiç olmadığı kadar hızlı ve güvenilir bağlantı imkanı sağlayacak. 5G'nin devreye girmesiyle birlikte ortalama 1 Gbps'lik indirme hızlarına ulaşabileceğiz. Örneğin, 100 GB'lik 4K bir filmi ortalama 2 dakika gibi bir sürede cihazlarımıza indirebileceğiz. Diğer taraftan, 5G teknolojisinin hayata geçmesiyle birlikte hayatımızdaki küçük büyük tüm cihazlar çevrim içi hale gelecek ve çok farklı kullanım alanları olacak. Örneğin, hastanedeki bir doktor, ambulanstaki bir hastaya uzaktan tıbbi müdahalede bulunabilecek. Benzer şekilde, trafik bilgilerinin eş zamanlı olarak koordinasyonu sayesinde trafikte daha iyi bir kontrol ve planlama sağlanabilecek. 5G, birçok teknolojinin altyapısını da oluşturacak. Yarı ve tam otonom araçlar, sanayide otomasyonun derinleşmesi, artırılmış gerçeklik, akıllı şehirler ve evler, yüksek çözünürlükte videolar, bulut üzerinden oyun oynamak ve çalışmak, bunlardan sadece birkaçı..."

Vodafone olarak, ilk uygulanabilir 5G standardını kullanarak dünyanın ilk 5G aramasını başarıyla gerçekleştiren operatör olduklarını aktaran Aksoy, Vodafone Grubu ile birlikte hayatı daha akıllı kılacak her alanı kapsayan 5G teknolojilerini nasıl geliştirebilecekleri konusunda çalıştıklarını bildirdi.

Aksoy, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'ye de çok daha yüksek hız ve kapasiteyle veri transferi imkanı sunacak 5G teknolojisi için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Üyesi olduğumuz 5G Vadisi Açık Test Sahası'nda ise gerekli test ve çalışmaları gerçekleştirerek Türkiye'de ilk 5G sinyalinin verilmesine önemli bir katkı sağladık. Diğer yandan, 5G Vadisi’nde BTK öncülüğünde gerçekleştirilen çalışma grupları üzerinden, yerli ve milli 5G teknolojisinin gelişimine öncülük ediyoruz. Bu konudaki küresel bilgi birikimimiz ile platform desteği ve modül tedariki alanlarında öncü rol üstleniyoruz. Türkiye'nin 5G Beyaz Kitabı'nın hazırlanmasına katkı sağlıyoruz. Bu yıl Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde Türkiye'de ilk kez 3.5GHz spektrum bandında 5G sabit kablosuz erişim sağladık." 

Avrupa 5G ile tanıştı

Verilen bilgiye göre, Vodafone, geçen ay itibarıyla İngiltere, İspanya ve İtalya'da 5G şebekesini devreye aldı. Diğer yandan, Vodafone-ESL iş birliğiyle düzenlenen ve aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 17 ülkeden oyuncuların katıldığı Vodafone 5G ESL Mobile Open uluslararası 5G mobil espor turnuvasının eylül sonunda yapılacak büyük finali, Vodafone'un Milano'daki gerçek zamanlı 5G mobil şebekesi üzerinden canlı oynanacak.

 

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