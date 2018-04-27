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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
27.04.2018 - 12:23, Son Güncelleme:

"Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesinin üçüncü durağı İzmir

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"Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesinin üçüncü durağı İzmir

Beşiktaş Kulübü ile Vodafone ortaklığında gerçekleştirilen "Vodafone Geleceğin KaraKartalı" projesinin üçüncü durağı İzmir oldu.

Türk futboluna genç yeteneklerin kazandırılması amaçlanan dijital izleme projesinin, İzmir etabı gerçekleştirildi.

Vodafone Türkiye Pazarlama Direktörü Nedim Baytorun ve Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu, Beşiktaş Kulübü Başkan Danışmanı siyah-beyazlı eski futbolcu Fikret Demirer İzmir'de bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Baytorun, Vodafone mobil ekiplerinin İzmir'de 4 gün boyunca okul ve meydanlarda projeyi tanıtarak 8 ile 13 yaş arasındaki çocukları projeye katılmaya davet ettiklerini söyledi.

Beşiktaş ile yeni nesil bir sponsorluk yaptıklarını söyleyen Baytorun, "Bu proje Beşiktaş'ın geleceğinde söz sahibi olmak için ciddi bir fırsat. Şu anda 15 bin oyu geçmiş bulunuyoruz. Yüklenen videolar 4 milyon izlemeyi geçti. Kayseri'de bir çocuğumuzun 70 bin izlenmesi var. Bu tek başına bir stadı doldurduğu anlamına geliyor. Rakamlar bizi heyecanlandırıyor ve bunu büyütmeye devam ediyoruz. Bu videolar içinde başka takımlara sempati duyanlar da var. Sadece Beşiktaşlılara değil herkese bu fırsatı veriyoruz." diye konuştu.

Projede yavaş yavaş büyük elemeye yaklaştıklarını dile getiren Baytorun, şunları kaydetti: 

"İkinci aşama olan bölge elemelerini geçtik. 5 kişilik scout ekibi Erzurum'da 66 çocuğu izledi. Erzurum, Kars gibi şehirlerden ciddi katılımlar oldu. 'Heyecandan uyuyamıyorum' diyen çocuklar için benzersiz bir deneyimdi. Elemeyi geçen 5 çocuğumuzu İstanbul'daki büyük elemeye götüreceğiz. Pazar günü Güneydoğu Anadolu Bölgesi elemelerimiz var. Daha sonra elemelerimiz devam edecek ve 7 bölgeden 35 çocuğu İstanbul elemelerine götüreceğiz."

Kutlu: "Bu proje sporun ötesinde"

Beşiktaş Kulübü Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu ise Vodafone ile çok özel bir projeyi hayata geçirdiklerini aktardı.

Kutlu, duygusal yönü güçlü bir projede yer aldıklarını anlatarak, "Bu proje sporun ötesinde bir proje. Oyuncuların toplanması, teknolojinin kullanılması bir spor kulübü açısından çok önemli. İşin sonunda çocuklar Beşiktaş altyapısına girebilmek için futbol oynuyorlar. Bu çok özel projeyi maddi ve manevi yol arkadaşımız Vodafone ile beraber hayata geçirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Yetenekli çocuklarımızın kabiliyetlerini keşfedip Beşiktaş altyapısına kazandırmayı amaçlıyoruz. Geleceğin KaraKartalı projesinin hem Beşiktaş'ın hem de Türk futbolunun geleceğine çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Demirer: "En az 3 çocuğumuzu altyapımıza kazandıracağız"

Beşiktaş Kulübü Başkan Danışmanı ve siyah-beyazlı eski futbolcu Fikret Demirer ise yetenekli çocukların her zaman kendilerini gösterme ortamı bulamadığını söyleyerek, "Bu proje sayesinde çocuklarımız eşit fırsatlara sahip oluyor. Ön elemeleri geçen çocuklar alt yaş antrenörlerimizden oluşan ekibimizle birlikte izlemeye başladık. Toplam 35 çocuğumuzu Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa alarak kişisel gelişim eğitimleri ve antrenmanlarla Vodafone Park'taki finale hazırlayacağız. Final sonunda en yetenekli en az 3 çocuğumuzu altyapımıza kazandıracağız. Beşiktaş'a ve Türk futboluna uzun yıllar hizmet edecek genç sporcular bu proje ile hayallerini gerçekleştirecektir." ifadelerini kullandı.

Bölge elemeleri başladı 

Beşiktaş'ın scout ekibinde yer alan siyah-beyazlı takımın eski futbolcuları Gökhan Keskin, Fikret Demirer, Yasin Sülün, Serdar Topraktepe ve Sead Halilagic ile gerçekleştirilecek seçmelere tüm bölgelerden en çok oy alan 350 çocuk katılacak.

Finale seçilen 35 çocuk BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenecek 4 günlük kampa ve Vodafone Park'ta yapılacak finale katılmaya hak kazanacak. Finallerin ardından en az 3 çocuk Beşiktaş altyapısına girme fırsatı yakalayacak.

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