Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nin birincisi Royal Bandits oldu
Profesyonel espor ligi olan Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nde süper hafta zirvedeki taşları yerinden oynatan mücadelelere sahne oldu. Geçtiğimiz hafta ligin zirvesini paylaşan Bahçeşehir SuperMassive ve HWA GAMING büyük kayıplar alırken, haftayı dörtte dört yaparak tamamlayan Royal Bandits ligin yeni lideri oldu.
Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Yaz Mevsimi’nin beşinci haftası zirveyi yeniden şekillendiren mücadelelere sahne oldu. Geçtiğimiz haftalarda başlayan yükselişine devam eden Royal Bandits, bu hafta “Süper Hafta” olması sebebiyle oynanan dört maçın dördünü de kazanarak 12 galibiyetle ligin zirvesine yerleşti. Geçtiğimiz hafta eşit puanla zirvede yer alan Bahçeşehir SuperMassive ve HWA GAMING ekipleri ise puan tablosunda ikinci ve üçüncü sıralarda kendine yer buldu.
Sürprizlerle dolu haftadan üç galibiyetle ayrılan Dark Passage ligde ben de varım derken, İlk haftadan zafer dahi alamayan Bursaspor Esports ise beşinci hafta sonunda yedi galibiyete ulaşarak orta sıralardaki mücadelesini sürdürdü. 6’şar puandaki BeykentUni YouthCREW ve Doğuş Üniversitesi Aurora, aralarında yalnızca bir puan fark bulunan Dark Passage’ın soluğunu ensesinde hissederken, hafta boyunca düşük performans gösteren 1907 Fenerbahçe, kapanışı SUP galibiyetiyle yaparak ligdeki dengelerin her an tekrar değişebileceğinin sinyallerini verdi.
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