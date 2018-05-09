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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
Reuters
09.05.2018 - 14:38, Son Güncelleme:

Vodafone`dan 22 milyar dolarlık dev satın alma

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Vodafone`dan 22 milyar dolarlık dev satın alma

Vodafone şirketi, hızlı kablolu televizyon, geniş bant ve cep telefonu gibi geniş bir ürün yelpazesi ile rakipleriyle yarışmak için Liberty Global`in Almanya, Çekya, Macaristan ve Romanya`da bulunan varlıklarını 21.8 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaştı.

Dünyanın en büyük ikinci mobil operatörü olan Vodafone, Avrupa'da Deutsche Telekom gibi eski tekellerle daha iyi rekabet etmek ve Avrupa çapında lider olmak amacıyla, yıllar süren görüşmelerin ardından John Malone'un CEO'su olduğu Liberty Global ile anlaşma yaptı.
 
Anlaşma kapsamında Almanya, Çekya, Macaristan ve Romanya'da bulunan Liberty Global varlıkları 21.8 milyar dolar karşılığında Vodafone'a geçecek.
 
Deutsche Telekom, eskiden beri anlaşmaya karşı çıktığını hemen yineledi. Vodafone'un Brüksel'de uzun sürecek bir regülasyon onay süreci ile karşı karşıya kalması muhtemel.
 
Her iki taraf da anlaşmayı gelecek yılın ortasına kadar tamamlamayı hedefliyor. Anlaşmaya Çekya, Macaristan ve
Romanya da dahil olacak.
 
Vodafone CEO'u Vittorio Colao gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu satışla, ilk defa tüm Avrupa'yı kapsayan birleşmiş bir rekabet şampiyonu yaratacak" dedi.
 
Colao "Aynı zamanda Vodafone için dönüşümsel bir birleşim; Avrupa'nın önde gelen yeni nesil ağının sahibi olacağız ve AB  genelinde en fazla sayıda mobil müşteriye ve haneye hizmet vereceğiz" dedi.
 
Vodafone'un hisseleri, TSİ 13:50 itibarıyla yüzde 1.28 artışla 210.2 seviyesinde işlem görüyor.
 
Anlaşmaya göre, Vodafone, 54 milyon konutu kapsayan bir Avrupa ağı oluşturmak için Liberty'ye 12.7 milyar dolar nakit para ödeyecek ve bu alandaki borçlarını üzerine alacak.
 
Bu anlaşma Vodafone'un 2014 yılında ABD'den çıkmasından beri yaptığı en büyük anlaşma olacak. Vodafone, şirketlerin faaliyetlerini birleştirmenin maliyetlerde yılda 632.8 milyon dolar tasarruf sağlayacağını söyledi. 

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