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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
18.11.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Ankara'ya ulaştı

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Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Ankara'ya ulaştı

#dijitalleşmeyolunda 12 şehirlik rotasına devam eden Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, sekizinci durağı olan Ankara’da işletmelerle buluştu. Ankara’nın ardından İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı şu ana kadar 3.165 kilometre yol katetti. Hedef 3 ayda 10 bin kişiye ulaşmak.

Vodafone, İstanbul’da bulunan teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sunduğu dijital teknoloji çözümlerini Türkiye’nin diğer şehirlerindeki işletmelerle buluşturmaya devam ediyor. #dijitalleşmeyolunda toplam 12 şehri gezecek olan Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nın Adana, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır, Trabzon, Kayseri ve Antalya’nın ardından sekizinci durağı Ankara oldu. Ankara’nın ardından İzmir, Bursa, Kocaeli ve İstanbul’a gidecek olan ve şu ana kadar 3.165 kilometre yol kateden Vodafone Business Dijitalleşme Tırı, yaklaşık 3 ayda 10 binden fazla kişiye ulaşmayı hedefliyor. 

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı için Ankara’da gerçekleştirilen açılış törenine Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Oğuz Yılmaz ve Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal katıldı. 

Vodafone Türkiye KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal, şunları söyledi: “Dünyada artık pek çok şirket, dijitalleşme ile fırsatlar yakalayabileceğinin, maliyetlerini azaltabileceğinin, verimliliği ve rekabet gücünü artırabileceğinin farkında. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarını yakından takip edip onlara özel çözümler üreterek dijitalleşme süreçlerine en hızlı şekilde destek oluyoruz. Bu kapsamda, işletmelere Red Kontrol’den Dijital Tarım İstasyonu’na, Metro Ethernet’ten Dijital Pazarlama Çözümleri’ne kadar işyerlerini dijitalleştirecek, verimlilik ve tasarruf sağlayacak geniş bir çözüm portföyü sunuyoruz. Türkiye’nin teknoloji üssü İTÜ Vodafone Future Lab’de sergilediğimiz bu çözümlerimizi Vodafone Business Dijitalleşme Tırı ile Ankaralı işletmelerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Vodafone Business olarak, işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözüm ve teknolojiler geliştirerek ‘dijitalleşme yolunda’ yanlarında olmaya devam edeceğiz.” 

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı Ankaraya ulaştı

Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nı ziyaret eden işletmeler, dijital skor da doldurarak dijitalleşmede hangi noktada olduklarını görebiliyor ve ihtiyaçlarına göre kendileri için en doğru çözüme ulaşabiliyor. Vodafone Business Dijitalleşme Tırı’nda, aralarında Red Kontrol, Dijital Tarım İstasyonu, Metro Ethernet, Araç ve Motor Takip, Güvenli Depo, Dijital Koruma, Onedio Reklam Hizmeti, Hedefli SMS, Güvenli Depo ve Kurumsal Sanal Ağ, Bulut Depo ve Sanal Sunucu’nun da bulunduğu toplam 20 dijital çözüm sergileniyor. Ziyaretçiler, Vodafone Business çözümleri hakkında bilgi alma ve ürünleri deneyimleme imkânı bulabildikleri gibi, dilerlerse yalnızca ziyaretçilere özel kampanyalarla ürünlere sahip olabiliyor. 

Çevreyi korumaya yönelik projelerini sürdüren Vodafone, Dijitalleşme Tırı ile gittiği illerde elektronik atık da topluyor. Toplanan e-atıkların geri dönüşümünden elde edilecek gelirle, Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat işbirliğiyle yürütülen “Yarını Kodlayanlar” projesi kapsamında Anadolu’da bir okulda kodlama sınıfı oluşturulacak. 

Ankara’ya 5 yılda 350 milyon TL’lik yatırım

Vodafone son 5 yılda 350 milyon TL’lik teknik yatırım yaptığı Ankara’da 4000’in üzerinde KOBİ’ye hizmet veriyor. Vodafone’un yaptığı ölçümlere göre, Ankara’daki her 10 işletmeden 2’si işini akıllı cihazlar ile yönetiyor; 2’si bilgilerini bulut teknolojisinden yararlanarak saklıyor; 1’inin e-ticaret sitelerinde hesabı var; 2’si şirketlerini sosyal medyada temsil ediyor. Ankara’nın dijital skoru ise 71.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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