Vodafone, bir yılda 4 milyon lirayı aşkın enerji tasarrufu sağladı

Vodafone Türkiye tarafından, 2016-2017 mali yılı boyunca çevresel, sosyal, ekonomik ve etik konulardaki uygulamaları ve elde edilen performansın paylaşıldığı 7. Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı.

Rapora ilişkin Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu mali yılda toplam 1,35 milyon kilovatsaat ile 600 evin bir yıllık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf sağlandı.

Diğer yandan, e-faturayı tercih eden faturalı Vodafone kullanıcılarının oranı mobilde yüzde 86'ya, sabitte yüzde 31'e yükseldi. Atık faturalar ve e-fatura uygulamaları sayesinde toplam 1,67 milyon ton kağıt kullanımının önüne geçilerek yaklaşık 28 bin 515 ağacın kesilmesi önlendi. Böylece 130 aracın bir yılda atmosfere bırakacağı karbondioksidin uzaklaştırılması sağlandı.

Vodafone Türkiye, 2016-2017 mali yılında gerçekleştirdiği enerji tasarrufu çalışmalarıyla 4 milyon lirayı aşkın tasarruf elde etti. Şirketin son 7 yılda sürdürülebilirlik projeleriyle sağladığı toplam tasarruf miktarı ise yaklaşık 60 milyon liraya ulaştı.

Veri başına tüketilen enerjide yüzde 48 azalma

Vodafone, dünyada ve Türkiye'de kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını 2016-2017 mali yılında da sürdürdü.

Bu dönemde baz istasyonlarında da enerji inovasyonuna yönelik önemli çalışmalar gerçekleştiren şirket, buralarda yer alan yaklaşık 385 eski klimayı yeni nesil klimalarla değiştirdi ve 434 baz istasyonu sahasında da doğal havalandırma sistemine geçti.

Vodafone Türkiye, şebekesindeki 2 bin 62 baz istasyonunda yer alan eski haberleşme ekipmanlarını yenileriyle değiştirerek 2016-2017 mali yılında bir önceki yıla göre ağlarında taşınan toplam veri başına tüketilen enerjide yüzde 48'lik azalma gerçekleştirdi.

Şirket ayrıca, Vodafone Akıllı Köy, IoT çözümleri ve Akıllı Şehir uygulamalarıyla enerji inovasyonu hedefine de katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şirket olarak, daha iyi bir bugün yaşamaları ve daha iyi bir yarın inşa etmeleri için herkesi birbirine bağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone Grubu'nun 2016 başında yayınladığı 'Sürdürülebilir İş' stratejisini, bir grup şirketi olarak yol haritamız kabul ediyor ve sürdürülebilirlik plan ve hedeflerimizi bu strateji odağında geliştiriyoruz. Sürdürülebilir iş stratejimizin merkezinde, 2025'e kadar 'kadının güçlendirilmesi', 'enerji inovasyonu' ve 'gençlerin becerileri ve istihdamı' olarak belirlediğimiz üç önemli küresel dönüşüm hedefi yer alıyor ve bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu 3 temel hedefin her biri, müşterilerimize ve geniş ölçekte topluma anlamlı sosyoekonomik fayda sağlama potansiyeli taşıyor."