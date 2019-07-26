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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.07.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

Vodafone, 2019-20 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

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Vodafone, 2019-20 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı

Vodafone Türkiye, Nisan-Haziran 2019 arası dönemi kapsayan 2019-20 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %17,2 artarak 2,9 milyar TL'ye yaklaştı. Aynı dönemde mobil servis gelirleri %17 yükseldi.

Vodafone Türkiye'nin mobil abone sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 389 bin net artış ile 23,7 milyonu aştı. M2M (Makineler arası iletişim) dahil toplam mobil abone sayısı ise 25,5 milyona ulaştı. Şirket faturalı abone sayısını yaklaşık 1,4 milyon artış ile 13,8 milyona çıkardı. 

Vodafone'un 4.5G abone sayısı da birinci çeyrek sonu itibariyle 15,6 milyon olarak gerçekleşti. Vodafone Türkiye’nin sabit genişbant abone sayısı son 12 aylık dönemde 182 bin yükselişle 919 bine ulaştı. Sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise geçen yılın aynı dönemine göre %20,8 arttı. 

Şirketin yeni nesil erişim teknolojilerini kullanan abone sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre 120 bin artış ile 209 bine ulaştı. Vodafone Türkiye'nin yeni nesil erişim şebekeleri ile ulaştığı hane sayısı ise 7,6 milyona yükseldi. 

"Vodafone Yanımda" uygulaması gibi dijital kanallarını kullanan aylık aktif dijital müşteri sayısı 10,5 milyonu aştı. Vodafone Yanımda’nın aylık ziyaret trafiği ise 200 milyonun üzerine çıktı. Vodafone Türkiye abonelerinin veri kullanımı, 2019-20 mali yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %39,1 artış ile 351,7 petabyte'a ulaştı. 

Vodafone Business servis gelirlerinde %14,2 büyüme

Vodafone Business da istikrarlı büyümesini sürdürdü. Vodafone Türkiye kurumsal servis gelirlerini 2019-20 mali yılında bir önceki yıla göre %14,2 artırdı. 

Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan 2019-20 mali yılı birinci çeyrek sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

“2019-20 mali yılımızın ilk çeyreğinde servis gelirlerimiz %17,2 artışla 2,9 milyar TL’ye yaklaştı. Amacımız; daha iyi bir gelecek için herkesi birbirine bağlamak. Bu amaç ve Türkiye’nin geleceği ile sektörün gelişimine duyduğumuz güvenle yatırım yapmaya devam ediyoruz. Yerli üretimi desteklemek en büyük önceliklerimizden biri. 2016 yılından bu yana yerli ve milli baz istasyonu ULAK için çalışmalarımız sürüyor. Uzman mühendislerimizle birlikte projeye ürün geliştirme sürecinde de aktif destek sağlıyoruz. Yerli üretime desteğimizi daha da perçinleyerek ULAK baz istasyonlarını yaz sonuna kadar devreye almayı planlıyoruz.”

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