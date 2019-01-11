VLC uygulamasından büyük rekor: 3 milyara yaklaştı
Popüler medya oynatıcı VLC Player çıktığı ilk günden bu yana kullanıcılardan yoğun ilgi görüyor. Öyle ki, uygulamanın bugüne dek 3 milyara yakın kez indirildiği ortaya çıktı.
VLC Player için işler yolunda gidiyor. Gördüğü yoğun ilgi neticesinde 3 milyar indirilme rakamına oldukça yaşayan popüler medya oynatıcı, hemen her formatta ses ve görüntü dosyasını oynatabilme özelliğiyle biliniyor. Alt yazıları sorunsuz çalıştıran ve teknik sıkıntılarla kullanıcılarını uğraştırmayan uygulamayı indirmek ise ücretsiz.
Geliştirici ekip olan VideoLAN'dan paylaşılan rakamlara göre, uygulamayı indirenlerin yüzde 25'lik dilimini mobil cihazlar oluşturuyor.
VLC Player'a önümüzdeki dönemlerde AirPlay desteğinin sunulması beklenirken, yine medya oynatıcısı içinde VR setlerde 2 boyutlu içeriklerin VR modu ile oynatılacağı konuşuluyor.
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