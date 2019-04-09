Vivo'nun üç kameralı yeni telefonu ilk kez görüntülendi
Çinli telefon üreticilerinden Vivo'nun kısa süre içerisinde tanıtacağı Vivo V1901A/T model numaralı telefonu ilk kez görüntülendi.
Çin pazarının en güçlü üçüncü ismi olarak öne çıkan Vivo, yeni telefonu için hazırlıklarını sürdürüyor. Vivo V1901A/T model numaralı telefonun ismi henüz belli değil. Ancak Çinli sertifikasyon kurumu TENAA üzerinde ortaya çıkan telefonun teknik özellikleri açıkça görülüyor.
Damla çentikli, 6.35 inç HD+ ekrana sahip olan telefon Helio P35 işlemciden güç alacak. Bununla beraber 4 GB RAM + 64 GB ve 4 GB RAM + 128 GB depolama alanı seçenekleriyle gelen cihazın microSD kart girişi bulunuyor.
Kamera tarafına geldiğimizde üçlü arka kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Aynı zamanda parmak izi okuyucusuna sahip olan telefonun Mavi ve Altın renk seçenekleri bulunmakta.
Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkacak cihazın 4.880 mAh bataryası bulunuyor. Vivo V1901A/T modelinin ne zaman ve hangi isimle tanıtılacağı ise henüz bilinmiyor.
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