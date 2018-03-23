Vivo'dan çentikli telefon:İşte Vivo V9!

Tasarım olarak iPhone X'u andıran Vivo'nun yeni telefonu V9, 19:9 ekran formatında. Full HD+ 2280x1080 ekran çözünürlüğü sunan ve 6.3 inç ekran büyüklüğünde olan telefon, IPS LCD ekranla korunuyor. Funtouch OS 4.0 ile kullanıcılarına farklı bir arayüz sunan cihaz, kutudan Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle çıkacak. iPhone X'da olduğu gibi çentiğin bulunduğu telefonda, yine iPhone X'da olduğu gibi çift arka kameraların dizaynı dikey olarak tasarlanmış durumda.

Arka kameralarının özelliklerine bakıldığında ise ilk kameranın 16 MP çözünürlük sunduğu ve f/2.0 diyafram açıklığında olduğu görülüyor. Diğer ikinci kamera ise yine f/2.0 diyafram açıklığında lense sahip ve 5 MP çözünürlük sunuyor. Ayrıca, çift arka kamera, saniyede 30 kareye kadar 4K çekim yapabiliyor. Ön kamera ise 24 MP çözünürlük sunuyor ve ön kamerada da f/2.0 diyafram açıklığında lens kullanılmış. Ayrıca, ön kamera, şirketin yapay zeka teknolojisiyle portre modu özelliğini de bünyesinde bulunduruyor.

3260 mAh bataryadan beslenen cihaz, gücünü Qualcomm Snapdragon 626 işlemciden alıyor. 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı sunan V9'un dahili depolama alanı, microSD kart sayesinde 256 GB'a kadar yükseltilebiliyor. 4G VoLTE, Bluetooth 4.2, 802.11a/b/g/n Wi-Fi ve microUSB bağlantılarını destekleyen V9, siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulacak. Son olarak, henüz satışa sunulmayan Vivo V9'un fiyatı belli değil, ancak, 300 euro gibi bir fiyata sahip olacağı düşünülüyor.