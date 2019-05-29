Vivo Y15'in özellikleri belli oldu
Çinli telefon üreticilerinden Vivo, fiyat-performans oranıyla öne çıkan telefonu için hazırlıklarını sürdürüyor.
Son zamanlarda adından söz ettirmeyi başaran Vivo, uygun fiyatlı Vivo V15 için çalışmalarına devam ediyor. Vivo Y17 modeline oldukça benzeyen telefonun özellikleri ortaya çıktı.
Damla çentikle bizleri karşılayan cihaz, 6.35 inç boyutunda HD+ ekranla geliyor. Helio P22 işlemciden güç alacak telefon, 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olacak. Kamera özelliklerine değinecek olursak 13 MP, 8 MP ve 2 MP olmak üzere 3 arka kamerayla bizleri karşılıyor.
Ön tarafta ise 16 MP çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 5000 mAh bataryadan beslenen Vivo Y15 Aqua Blue veya Burgundy Red olmak üzere iki farklı renkle satışa çıkacak. Telefonun fiyatı ise 230 dolar olarak belirlendi. Vivo Y15'in tanıtım tarihi hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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