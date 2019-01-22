Vivo Apex 2019: Tasarımıyla şaşkına çeviren telefon
Son zamanlarda standartlaşan tasarımların aksine ilginç bir görünüme sahip olması beklenen Vivo Apex 2019'un ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Akıllı telefon algısını tasarımın anlamında farklı boyutlara taşımayı hedefleyen Vivo, yeni telefonuyla fark yaratacak gibi gözüküyor. Apex 2019 adındaki bu telefonun en dikkat çeken özelliği ise çerçevesiz ekrana sahip olması.
Merakla beklenen telefonun tanıtılacağı tarih 24 Ocak Perşembe olarak belirlenirken cihazın tasarımı ve özellikleri halen kesin olarak açıklanmış değil. Söylentilere göre bir giriş portuna sahip olmayacak olan telefonun ön tarafında selfie kamerası da bulunmayacak.
Henüz özellikleri açıklanmayan cihaz, 6.39 inç boyutunda 1080 x 2340 çözünürlüğünde ekran ile gelecek. Snapdragon 855 işlemciden gücünü alması beklenen cihazın 16/8 megapiksel çift arka ve 16 megapiksel ön kamera ile satışa sunulacağı söylenirken 8 GB RAM ve 4100 mAh batarya ile geleceği öngörülüyor.
Görünümüyle tüm zamanların en sıra dışı telefonu olması beklenen Vivo Apex 2019, iddialı bir tasarım ile karşımıza çıkacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle