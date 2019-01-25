Visual Studio 2017 eşliğinde C# 7.0 öğrenmenin yolu
Memik Yanık tarafından kaleme alınan Nesneye Yönelik Programcılığın Temeli 'C# 7.0' isimli kitap, bu dile meraklı kullanıcıların nasıl bir yol izlemesi gerektiğini anlatıyor.
Yeni sürüme göre güncellemiş 7. Baskısını yapan kitapta 680 sayfa boyunca C# programlama dilinin 7.0 sürümü Visual Studio 2017 kullanılarak temelden anlatılıyor. Söz konusu kitapta ileri düzey konular bulunuyor; ancak ilk okumada anlaşılacak yalınlığa sahip.
Kitap, C# ,uygulama geliştirmeye kendisini hazırlamak isteyenler için kaleme alındı. Programcılık konusunda henüz yolun başında olan birisinin karşısına ileride çıkması muhtemel kavramlara yer verildi.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Namespace, Sınıflar, Struct'lar ve Enum'lar
Nesneye Yönelik Programcılık İlkeleri
Interface'ler, İndeksleyiciler
Delegate ve Olaylar
Generic Sınıflar
Koleksiyon Sınıfları
Stream Sınıfları
Operatörleri Aşırı Yüklemek
Pattern Matching
Hata Yakalama ve Exception Sınıfları
LINQ Sorguları
Lambda İfadeleri
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