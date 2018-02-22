Visa yeni programını başlattı!

Transportation Center of Excellence – Ulaşım Mükemmelliyet Merkezi adıyla devreye alınan yeni program, Visa Geliştirme Platformu (Visa Developer Platform), Visa Tokenizasyon Hizmeti (Visa Token Service), Ulaşım için Visa Ready Programı (Visa Ready for Transit) ve Visa Global Ulaşım Çözümleri gibi programların gücünü ve kapsamını, Visa’nın dünya genelindeki İnovasyon Merkezleri ile bir araya getiren küresel bir hizmet programı.

Visa’nın İnovasyon ve Stratejik İşbirliklerinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Bill Gajda, yeni programla ilgili şunları söyledi: “Bugünün tüketicileri gerek iş yerlerine, gerek tatil yapmak için seçtikleri destinasyonlara hızlı ve kolay şekilde varmak istiyorlar. Ne yazık ki bilet satın almak, otopark ücreti ödemek ya da otomobile benzin almak uzun sıralar beklemeyi, karmaşık bilet makineleriyle uğraşmayı ya da günün şartlarına artık uymayan geçiş sistemlerini kullanmayı gerektirdiğinden, bu işlemler külfetli ve zahmetli olabiliyor. Visa’nın Ulaşım Mükemmeliyet Merkezi, seyahat ve ulaşım çözüm sağlayıcılarının ödemeleri sorunsuzca müşterilerinin yolculuğuna entegre edebilmelerini kolaylaştırmak için yeni teknolojilerin, dijital ödeme yöntemlerini kullanarak tüketici deneyimini nasıl geliştirebileceğini inceliyor” dedi.

Visa’nın Londra Ulaşım otoritesi Transport for London ve Über gibi ulaşım şirketleri ile olan çalışmaları üzerine inşa edilen yeni program, tüketicilerin ulaşım deneyimini iyileştirme amacını güdüyor. Yeni programın bir parçası olarak Visa, Londra’daki İnovasyon Merkezi’nde, ulaşım, bankacılık ve perakende sektörlerinde faaliyet gösteren iş ortakları ile birlikte çözüm yaratmaya yönelik geliştirme atölye çalışmaları düzenliyor. Bu çalışmaların hedefi, seyahatlerdeki zorlukları ortadan kaldırarak, tüketicilerin ulaşım hizmetlerine erişebileceği ve ulaşım için ödeme yapabilecekleri yeni ve daha kolay yöntemler sunmak. Program, insan merkezli tasarım modelini uygulayarak, yeni veya daha gelişim aşamasında olan teknolojileri kullanarak ulaşım alanında çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Bu çözümlerden bazıları:

· Otomobil – Business Intelligence Internet Bağlantılı Otomobiller (Connected car) raporuna göre, 2025 senesine kadar yollarda 293 milyondan fazla internet bağlantılı otomobil olması bekleniyor. Bu nedenle Visa, dünyanın en büyük otomobil üreticileri ile birlikte çalışarak ödeme sistemlerini güvenli bir şekilde bu otomobiller içinde yerleşik olan bilgisayar sistemlerine yerleştirme yöntemlerini araştırıyor. Bu alanda ilk kullanım örnekleri akaryakıt, yiyecek/içecek satın alımı ve sigorta ödemelerini kapsıyor. Tüketici alışkanlıklarının gösterdiği değişim ile birlikte, gelecekteki kullanım alanlarının Visa kart bilgilerinin otomobillerin ortak kullanımı, kilometreye dayalı sigorta ödemeleri ve elektrikli otomobillerin şarjı gibi ödemelerde kullanılması öngörülüyor.

· Park – Yoğun trafik dünya genelinde ulaşım ve araç park etme alanlarında daha etkin yöntemlerin hayata geçmesini sağlıyor. Londra’daki İnovasyon Merkezi’nde Visa, start-up’lar ve fintech şirketleriyle, park yeri bulma ve park ücreti ödeme konularındaki zorlukların ortadan kalkmasına yönelik yeni teknolojileri devreye almak üzere işbirlikleri yapıyor.

· Toplu Ulaşım – Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilen bir araştırma dünya nüfusunun yüzde 66’sının 2050 senesine kadar kentlerde yaşayacağını öngörüyor. Bu da akıllı ve verimli toplu taşımacılığın önemini her zamankinden daha çok öne çıkarıyor. Visa’nın Global Toplu Taşımacılık Çözümleri temassız ödemeleri, tüketicilerin gündelik yaşamındaki toplu ulaşım deneyimini basitleştirmeye yönelik bir çözüm olarak uygulamaya odaklanmış durumda. Visa aynı zamanda, lokasyon hizmetleri, Bluetooth veya biyometri teknolojisi yardımıyla seyahatlerin nasıl daha da kolay hale getirilebileceğini araştırıyor.

· Hava Ulaşımı – Visa, sektörün en büyük havayolları şirketleri ile birlikte gerçekleştirdiği ortak çözüm atölye çalışmalarında seyahatin planlanmasından biletlemeye ve uçak içi deneyimlerine kadar, sanal gerçeklik gibi teknolojilerden yararlanarak tüketici yolculuğunun farklı aşamalarına nasıl cevap verebileceklerini görüşüyor.