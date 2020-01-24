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Teknoloji
Haber Giriş: 24.01.2020 - 13:33,Son Güncelleme:/

Visa, o mağazalarda temassız ödeme noktalarını devreye aldı

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Visa, o mağazalarda temassız ödeme noktalarını devreye aldı

Visa, Starbucks Türkiye mağazalarında temassız ödeme noktalarını hayata geçirdi. Starbucks misafirlerinin kahve alırken temassız kartlarını okutmasını sağlamak üzere Türkiye genelinde yaklaşık 500 Starbucks mağazasına yerleştirilen temassız ödeme cihazları ile ödeme işlemleri hızlanacak.

Proje, Starbucks Türkiye misafirleri tarafından ilgiyle karşılanırken, kartlı ödemelerin içerisinde temassızın payı 3 ay içerisinde %50 oranında artış gösterdi ve her 3 kartlı işlemin 1’i temassız olarak gerçekleşti.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, konuyla ilgili şu sözleri kaydetti:

“Ülkemizde temassız altyapı ve kullanımının yaygınlaşması önem verdiğimiz alanlardan biri. Temassız, gündelik işlemlerde kasaların önündeki sıraların azalması, müşterilerin bozuk para derdinden kurtulması, düşük tutarlı işlemlerin hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için müşteriler ve iş yerlerine kolaylık sağlıyor. Starbucks Türkiye işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz bu çalışmada ödeme deneyimini tüm boyutlarıyla düşünerek yeniden tasarladık. Üç ay gibi kısa bir sürede Türkiye’deki Starbucks’larda kartlı ödemelerin içerisinde temassızın payının %50 oranında artmış olması bu projenin ödeme alışkanlıklarının değiştirilmesinde ve temassızın günlük hayatımızın bir parçası haline gelmesinde başarılı olduğunun önemli bir göstergesi.”

Microsoft'un Londra'daki dev mağazasını dolaştıkMicrosoft'un Londra'nın merkezinde bulunan üç katlı mağazası, sadece bilgisayar ve oyun konsollarının tanıtıldığı bir satış noktası olmaktan öte, bir eğitim ve deneyimleme merkezi olma özelliğiyle de dikkat çekiyor.
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