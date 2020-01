ViewSonic, fotoğrafçılar için yeni çözümlerini tanıttı

Video ve fotoğraf duayenlerinin renklerin önemini anlattığı etkinlikte, fotoğraf ve kurgu sanatının püf noktaları paylaşıldı. ColorPro, VP serisi monitörlerin gelişim sürecini anlatan ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Ürün Geliştirme Müdürü Burak Aydın, “Görsel sanatlarla uğraşanların temel sorunlarından birinin de ürettikleri içeriklerin neden kötü göründüğü, doğru renkleri yansıtmayan renklerle üretilen içerikler günün sonunda yanlış renklerle tüketicinin beğenisine sunuluyor. Bizim ColorPro, VP serisi monitörleriyle hedeflediğimiz daha iyi içerik için görsel sanatçıların tüm beklentilerini karşılamak. Biliyoruz ki renkler yaratıcılığı destekliyor ve görsel sanatların doğuş hikâyesi renklerle başlıyor. Görsel sanatlarda geniş renk uzayı artık yeterli değil, ‘hassasiyet ve kesinlik’ anahtar kelimeler. Renklerin binlerce farklı tonu var. Ben ‘C’ rengini görmek isterken, monitörümün doğru rengi gösterip, göstermediğini nasıl anlayabilirim? İşte burada VP serisi monitörler devreye giriyor. VP2785-4K monitörümüz Adobe RGB renk uzayını yüzde 100 ekrana taşıyabiliyor. Diğer tüm VP serisi monitörlerimiz de sRGB renk uzayını yüzde 100 hassasiyetle sanatçıların dikkatine sunuyor. Ayrıca iş akış süreçlerini iyileştirmek için ColorPro, VP serisi monitörler dik ve yatay kullanımı sağlayan oto-pivot özelliğini taşıyor.” şeklinde konuştu.

Etkinlikte konuşan ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, “ViewSonic firması 33 yıl önce profesyonellere, ulaşılabilir görüntü çözümleri üretmek için yola çıktı. İlk ürünümüz ColorPro, VP serisi monitörlerdi. Bugün amiral gemimiz diyebileceğimiz VP serisi monitörlerin Ar-Ge çalışmaları 5 yıl sürdü. ViewSonic Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa ekibi olarak 18 ülkeyi, Türkiye’den yönetiyoruz.” ifadelerini kullandı.





Etkinliğin birinci oturumunda fotoğraf sanatçıları Mustafa Seven ve Fethi Karaduman, fotoğrafta renklerin önemini konuştu. Fotoğrafçı Ömer Serkan Bakır’ın moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda söz alan Mustafa Seven, “25 yıldır fotoğrafçılıkla uğraşıyorum. 25 yılda her şey değişti. Günümüzde kameraların önemi geri planda kalırken görüntüleme teknolojileri daha fazla ön plana çıkıyor. Artık cep telefonlarımızdan, kompakt fotoğraf makinelerinden ve daha birçok platformdan fotoğraf çekebiliyoruz. Önemli olan onları nasıl gördüğümüz. Burada ViewSonic ürünleri gerçek rengi ekrana taşımamızda bizlere çok yardımcı oluyor” dedi. Portre fotoğrafçısı Fethi Karaduman ise, “Görüntüleme teknolojileri ilerledikçe biz fotoğrafçıların eli kuvvetleniyor. Ben işlerimde ViewSonic’in VP3881 Curved monitörünü kullanıyorum. ViewSonic monitörlerinde kenar olmaması ekranı tam olarak kullanmamızı sağlıyor. Renklerle uğraşırken iş akışı engellenmiyor. Ayrıca Curved ekranda 21:9 formatta üretilen filmleri izlemek içerik üreticisi olsun, olmasın herkese önerebileceğim bir deneyim” şeklinde konuştu.

ViewSonic VP serisi monitörler birden fazla türde ekran sunuyor. Ultra geniş 21:9 ve kavisli VP3881 ve VP3481 monitörleri sanat eserlerinin gözden geçirilmesi için çözüm üretirken VP2785-4K, basılı mecra, tekstil ve sinema içerikleri için derin renk tonları geliştiren tasarımcıların geniş renk yelpazesine ulaşmasını sağlıyor.