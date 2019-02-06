Viber'in yeni yüzü ilk kez görüntülendi
Dünyanın önde gelen anlık mesajlaşma uygulamalarından biri olan Viber'in yeni arayüzü ilk kez ortaya çıktı. Kayda değer iyileştirmeler içeren Viber'da bakın yeni neler var neler?
Viber uygulamasının 10'uncu yani en yeni sürümü için geri sayım başladı. Arayüz dahil pek çok çok yeni özelliğin bir arada sunulacağı bu sürümde performans iyileştirmeleri de oldukça dikkat çekici. Daha çok mor rengi ve tonlarının ağırlıkta olduğu yeni arayüz, aslında alışılagelen bir kullanıcı arabirimine sahip.
Örneğin güncelleme sonrası grup sohbetleri söz konusu olduğunda ya da topluluklardan size mesaj geldiğinde bunun için tüm sohbetlerinizi içeren birleşik bir sohbet listesi bulunacak.
Ayrıca bugüne dek yaptığınız tüm aramaları gösteren Aramalar ekranı da yine yenilenen yüzüyle dikkat çekiyor. Ayrıca sohbet ederken numaranızı gizleme şansına da sahipsiniz ki, bu da yine Viber'i rakiplerinden bir adım öne çıkaran bir yenilik olacak.
Son olarak Viber ile 5 kişiye kadar sesli grup görüşmeleri de yapabileceksiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle