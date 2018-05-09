Vestel Venus Z20 satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±! Ä°ÅŸte tÃ¼m Ã¶zellikleri ve fiyatÄ±

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

HÃœRRÄ°YET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerTeknoloji HaberleriVestel Venus Z20 satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±! Ä°ÅŸte tüm özellikleri ve fiyatÄ±
GeriTeknoloji Vestel Venus Z20 satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±! Ä°ÅŸte tüm özellikleri ve fiyatÄ±
PaylaÅŸ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber:

Teknoloji
09.05.2018 - 18:17, Son GÃ¼ncelleme:

Vestel Venus Z20 satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±! Ä°ÅŸte tüm özellikleri ve fiyatÄ±

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Vestel Venus Z20 satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±! Ä°ÅŸte tüm özellikleri ve fiyatÄ±

Vestel'in yeni telefonu Venus Z20, lansmana Ã¶zelÂ kulaklÄ±k hediyesi ve V Hepyeni abonelik fÄ±rsatÄ±ylaÂ satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.Â

Åžirket aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Vestel'in Mobil DÃ¼nya Kongresiâ€™nde tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk yerli akÄ±llÄ± telefonu Venusâ€™Ã¼n yeni modeli Z20, iki bin 99 TL'lik fiyatÄ±yla satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.

FotoÄŸraf Ã¶zellikleriyle dikkati Ã§ekenÂ Venus Z20, 16 MP+5MP arka ve 8 MP flaÅŸlÄ± Ã¶n kamerasÄ± ile yÃ¼ksek kalitede fotoÄŸraflar vadediyor.

Ã‡ift kamera sistemi, portre modunda Ã§ekilen fotoÄŸraflarda arka planÄ± bulanÄ±klaÅŸtÄ±rarak objeyi daha keskin efektle Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±yor. Hareketli objelere otomatik odaklanma Ã¶zelliÄŸi Pdaf ile anÄ± yakalayan Z20, 4K kalitesinde saniyede 30 kare, 1080p HD kalitesinde ise saniyede 120 kare video kaydÄ± yapabiliyor.

AyrÄ±ca inceltilmiÅŸ ekran Ã§erÃ§evesi ile geniÅŸletilmiÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ± sunan cihaz, 18:9 Full HD Plus IPS, 5.65 inÃ§ 1080x2160 Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ ekranÄ± ile Ã¼stÃ¼n bir kullanÄ±m deneyimi saÄŸlÄ±yor.Â 

"18 ay sonra yeni modelle deÄŸiÅŸtirebilecekler"

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Vestel Åžirketler Grubu Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Turan ErdoÄŸan, akÄ±llÄ± telefon Ã¼retirken hedeflerinin, mÃ¼ÅŸterilere yÃ¼ksek teknolojiyi eriÅŸilebilir fiyatlarla sunmak olduÄŸunu vurguladÄ±.

Sosyal aÄŸlarÄ±n yoÄŸun olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in cep telefonunda fiyatÄ±n yanÄ± sÄ±ra aranan en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸin fotoÄŸraf kalitesi olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "Bu konuda tÃ¼keticinin beklentisini fazlasÄ±yla karÅŸÄ±layacak olan Venus Z20, Ã¶n ve arka kameralarÄ±, hafÄ±zasÄ±, ekran boyutuyla ile fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± Ã§ok memnun edecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™de cep telefonu deÄŸiÅŸtirme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1,5 yÄ±l olduÄŸunu belirterek, Venus Z20â€™yi V Hepyeniâ€™ye aylÄ±k 119 TL taksitle abone olarak alanlarÄ±n 18 ay sonra yeni modelle deÄŸiÅŸtirebileceklerini bÃ¶ylece tÃ¼keticilerin cep telefonunda hep yeni teknolojiyi takip edeceklerini kaydetti.Â 

Lansmana Ã¶zel yapÄ±lan kampanya ile perakende satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 229 TL olan Desibel Bluetooth kulaklÄ±k Venus Z20 alanlara Ã¼cretsiz veriliyor.

Ã–te yandan Vestelâ€™in perakende de yeni bir dÃ¶nemi baÅŸlatan V Hepyeni aboneliÄŸi ile Venus Z20 alanlara deÄŸeri 695 TLâ€™yi bulan TV+, fizy ve Venus GÃ¼vencemâ€™den oluÅŸan fÄ±rsat paketi hediye ediliyor. BÃ¶ylece canlÄ± TV kanallarÄ±, Oscarâ€™lÄ± filmler, Premier Lig, NBA ve Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± sunan TV+, milyonlarca ÅŸarkÄ± ve video klibi sunan fizy 18 ay boyunca Ã¼cretsiz kullanÄ±labiliyor.

Venus GÃ¼vencem hizmet paketi de bozulma, kÄ±rÄ±lma ve hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gÃ¼vence saÄŸlÄ±yor. Bu pakette ayrÄ±ca Ã¶n ve arka cam koruyucu film de bulunuyor.

Z20 alanlara yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± kalmadan yÄ±lda en az bin film, dizi, belgesel, mÃ¼zik, spor iÃ§eriklerini, her an her yerde izleme imkanÄ± sunan Filbox Hemen, 6 ay boyunca Ã¼cretsiz geliyor.

AyrÄ±ca, kiÅŸiye Ã¶zel diyet planÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam iÃ§erikleri sunan diyet platformu Diyetkolikâ€™ten 6 aylÄ±k diyet planÄ± hediye verilecek.

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Vestel Venus Z20 satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±! Ä°ÅŸte tÃ¼m Ã¶zellikleri ve fiyatÄ±

KelliÄŸe Ã§are olabilecek bir ilaÃ§ keÅŸfedildi

BMW yÃ¼z binlerce otomobilini geri topluyor! Sebebi ise...

Vodafone`dan 22 milyar dolarlÄ±k dev satÄ±n alma