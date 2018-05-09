Vestel Venus Z20 satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±! Ä°ÅŸte tÃ¼m Ã¶zellikleri ve fiyatÄ±

Åžirket aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, Vestel'in Mobil DÃ¼nya Kongresiâ€™nde tanÄ±ttÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™nin ilk yerli akÄ±llÄ± telefonu Venusâ€™Ã¼n yeni modeli Z20, iki bin 99 TL'lik fiyatÄ±yla satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±.

FotoÄŸraf Ã¶zellikleriyle dikkati Ã§ekenÂ Venus Z20, 16 MP+5MP arka ve 8 MP flaÅŸlÄ± Ã¶n kamerasÄ± ile yÃ¼ksek kalitede fotoÄŸraflar vadediyor.

Ã‡ift kamera sistemi, portre modunda Ã§ekilen fotoÄŸraflarda arka planÄ± bulanÄ±klaÅŸtÄ±rarak objeyi daha keskin efektle Ã¶n plana Ã§Ä±karÄ±yor. Hareketli objelere otomatik odaklanma Ã¶zelliÄŸi Pdaf ile anÄ± yakalayan Z20, 4K kalitesinde saniyede 30 kare, 1080p HD kalitesinde ise saniyede 120 kare video kaydÄ± yapabiliyor.

AyrÄ±ca inceltilmiÅŸ ekran Ã§erÃ§evesi ile geniÅŸletilmiÅŸ bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ± sunan cihaz, 18:9 Full HD Plus IPS, 5.65 inÃ§ 1080x2160 Ã§Ã¶zÃ¼nÃ¼rlÃ¼klÃ¼ ekranÄ± ile Ã¼stÃ¼n bir kullanÄ±m deneyimi saÄŸlÄ±yor.Â

"18 ay sonra yeni modelle deÄŸiÅŸtirebilecekler"

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Vestel Åžirketler Grubu Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Turan ErdoÄŸan, akÄ±llÄ± telefon Ã¼retirken hedeflerinin, mÃ¼ÅŸterilere yÃ¼ksek teknolojiyi eriÅŸilebilir fiyatlarla sunmak olduÄŸunu vurguladÄ±.

Sosyal aÄŸlarÄ±n yoÄŸun olarak kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiyeâ€™de kullanÄ±cÄ±lar iÃ§in cep telefonunda fiyatÄ±n yanÄ± sÄ±ra aranan en Ã¶nemli Ã¶zelliÄŸin fotoÄŸraf kalitesi olduÄŸunu belirten ErdoÄŸan, "Bu konuda tÃ¼keticinin beklentisini fazlasÄ±yla karÅŸÄ±layacak olan Venus Z20, Ã¶n ve arka kameralarÄ±, hafÄ±zasÄ±, ekran boyutuyla ile fotoÄŸraf tutkunlarÄ±nÄ± Ã§ok memnun edecek." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ErdoÄŸan, TÃ¼rkiyeâ€™de cep telefonu deÄŸiÅŸtirme sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 1,5 yÄ±l olduÄŸunu belirterek, Venus Z20â€™yi V Hepyeniâ€™ye aylÄ±k 119 TL taksitle abone olarak alanlarÄ±n 18 ay sonra yeni modelle deÄŸiÅŸtirebileceklerini bÃ¶ylece tÃ¼keticilerin cep telefonunda hep yeni teknolojiyi takip edeceklerini kaydetti.Â

Lansmana Ã¶zel yapÄ±lan kampanya ile perakende satÄ±ÅŸ fiyatÄ± 229 TL olan Desibel Bluetooth kulaklÄ±k Venus Z20 alanlara Ã¼cretsiz veriliyor.

Ã–te yandan Vestelâ€™in perakende de yeni bir dÃ¶nemi baÅŸlatan V Hepyeni aboneliÄŸi ile Venus Z20 alanlara deÄŸeri 695 TLâ€™yi bulan TV+, fizy ve Venus GÃ¼vencemâ€™den oluÅŸan fÄ±rsat paketi hediye ediliyor. BÃ¶ylece canlÄ± TV kanallarÄ±, Oscarâ€™lÄ± filmler, Premier Lig, NBA ve Ã§ok daha fazlasÄ±nÄ± sunan TV+, milyonlarca ÅŸarkÄ± ve video klibi sunan fizy 18 ay boyunca Ã¼cretsiz kullanÄ±labiliyor.

Venus GÃ¼vencem hizmet paketi de bozulma, kÄ±rÄ±lma ve hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± gÃ¼vence saÄŸlÄ±yor. Bu pakette ayrÄ±ca Ã¶n ve arka cam koruyucu film de bulunuyor.

Z20 alanlara yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±na baÄŸlÄ± kalmadan yÄ±lda en az bin film, dizi, belgesel, mÃ¼zik, spor iÃ§eriklerini, her an her yerde izleme imkanÄ± sunan Filbox Hemen, 6 ay boyunca Ã¼cretsiz geliyor.

AyrÄ±ca, kiÅŸiye Ã¶zel diyet planÄ± ve saÄŸlÄ±klÄ± yaÅŸam iÃ§erikleri sunan diyet platformu Diyetkolikâ€™ten 6 aylÄ±k diyet planÄ± hediye verilecek.