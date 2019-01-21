Vestel Venus e4 satışa çıktı! İşte tüm özellikleri
Vestel'in yeni telefonu Venus e4 bugün sessiz sedasız satışa sunuldu. Porte moduyla 18:9 ekranında görüntüleme deneyimi sunan telefon bakın hangi özelliklerle geliyor?
Vestel Venus e4 bugün satışa sunuldu. 5.5 inç'lik ekranla kullanıcılara sunulan ve 1440x720 HD Plus ekran çözünürlüğüyle gelen cihaz, 4 çekirdekli 1.4 GHz hızında Qualcomm SDM 425 işlemciden güç alıyor. Android Oreo işletim sistemi altında çalışan Vestel Venus e4'ün arka yüzünde 13 MP kamera yer alırken, ön yüzde de 5 MP ön kamera bulunuyor.
Full HD video çekimi yapabilen cihaz HDR formatında görüntü alabilirken, 2900 mAh batarya kullanıyor. 2 GB RAM'le gelen cihazda 16 GB dahili hafıza yer alıyor; ancak kullanıcılar microSD kart desteği sayesinde toplam hafızayı 128 GB daha artırabilme şansına sahip.
Vestel Venus e4'ün fiyatı 1199 TL olarak belirlendi.
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