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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.06.2019 - 11:32, Son Güncelleme:

Vestel City, Kodla(Ma)nisa festivaline ev sahipliği yaptı

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Vestel City, Kodla(Ma)nisa festivaline ev sahipliği yaptı

Manisa Valiliği’nin 4 yıldır sürdürdüğü, çocuklara yönelik kodlama projesi Kodla(Ma)nisa bu yıl Vestel City’de düzenlenen festivalle sona erdi. 20 ilden 300 öğrenci 47 stantta ortaya çıkardıkları teknolojileri sergiledi.

Vestel City, Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 4 yıldır sürdürdüğü Kodla(Ma)nisa projesinin bu yılki ‘Benim Fikrim Benim Teknolojim’ temalı kapanış festivaline ev sahipliği yaptı. Türkiye’de bir fabrika içinde yapılan en büyük organizasyon özelliği taşıyan bu festivalde Manisa başta olmak üzere 20 ilden 300 öğrenci kendi yazdıkları kodlarla hayata geçirdikleri projelerini sergiledi. 

Vestel City’nin yeni Çamaşır ve Kurutma Makinası Fabrikası alanında kurulan 47 stantta öğrenciler, kodlama eğitimleri sayesinde ortaya çıkardıkları robot teknolojileri, uygulama yazılımları ve 3D yazılımlarını ziyaretçilere sundu. Stantlarda Vestel robotları sergilenerek kodlama ve robot teknolojilerinin üretimdeki özellikleri sergilendi. Dört öğrenci kodladıkları Vestel robotuyla özel bir gösteri yaptı. Hazırladıkları yazılımlarla akıllı tahta üzerine robot yardımıyla yazı yazdıran öğrenciler ayrıca, farklı bir robota da el ile yörünge takibi yaptırarak bu oyunu gelen misafirlere oynattılar. Oyunun sonunda yörüngeyi doğru takip edilen çocuklara hediye verildi. Ayrıca Vestel çamaşır ve bulaşık makineleri için program yazılımını geliştiren öğrenciler makinelere komutlar vererek ürüne ayrı ayrı işlemler yaptırdılar. Yine öğrenciler Vestel’in kokuları birbirine karıştırmayan beş tepsili fırınında hem kek pişirdiler hem de fırını yeni kodlarla geliştirdiler. 

Etkinlikte konuşan Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat “Bugün burada geleceğin teknolojilerini üretecek ve ülkemizin kalkınmasında önemli pay sahibi olacak çok sayıda değerli genci bir arada görmek bizleri çok mutlu etti. Artık çocuklarımız ileri teknolojiyle küçük yaşlardan itibaren tanışıyor ve bu teknolojiyi hayatın her alanında kullanıyorlar. Hatta kullanmakla kalmayıp işin içine girerek bunun gibi organizasyonlar ve projelerle cihazların yazılımını yapıyor, geleceğimiz için aklını ortaya koyuyorlar. Hepimizin bildiği gibi günümüz dünyasında dijital dönüşüm, Nesnelerin İnterneti, yapay zeka, robotik kodlama gibi kavramlar her geçen gün daha da önem kazanırken bu konudaki çalışmaların sayısı giderek artıyor. Ülkemizde de kodlama eğitiminin çocukluk sürecinde öğrenilmesi teknoloji üreten insan kaynağına duyulan ihtiyacı karşılaması için önemli. Kodla(Ma)nisa projesi ile Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenciler 47 stantta teknolojik çalışmalarını sergilediler. “Yapılan yarışmalar sonucunda dereceye giren süper kahramanlara gelecekteki çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Mehmet Zorlu Vakfı’ndan ortaöğretim süresi boyunca burs imkanı sağlayacağız” Dileğimiz, gençlerimizin ileride yapacakları çalışmalar ile ülkemizin gelişimine katkı sağlamaları ve gelecekte ülkemizi ileri teknoloji seviyesine ulaştırmaları” dedi. 

Kodla(Ma)nisa Festivali, düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. 49 yerel ve 24 ulusal proje olmak üzere toplam 73 projenin değerlendirildiği yarışmada; Ulusal Yazılım Kategorisinde Isparta Nazmiye Demirel Ortaokulu’ndan Beril Pekmez, Ulusal Robotik Kategorisinde Mersin Yenişehir Final Okulları’ndan Mustafa Akay, Kodla(Ma)nisa Yazılım Kategorisinde Akhisar İlçesi, Kodla(Ma)nisa Robotik Kategorisi ve Kodla(Ma)nisa Tasarım Kategorisinde Şehzadeler İlçesi hazırladıkları projeler ile 1. oldu. 

Ayrıca yarışmada hazırladıkları projeler ile Ulusal Yazılım Kategorisinde Şanlıurfa, Ulusal Robotik Kategorisinde Düzce, Kodla(Ma)nisa Yazılım Kategorisinde Yunusemre İlçesi, Kodla(Ma)nisa Robotik Kategorisinde Akhisar İlçesi, Kodla(Ma)nisa Tasarım Kategorisinde Salihli İlçesi Vestel Özel Ödülü aldı. Vestel dereceye giren 12 öğrenciyi Mehmet Zorlu Vakfı’ndan eğitim bursu ile ödüllendirdi. 

Manisa Valisi Ahmet Deniz, ödül töreninde yaptığı konuşmada “3 yıldır yerelde gerçekleştirdiğimiz Kodla(Ma)nisa Festivali’ni bu yıl ulusal olarak gerçekleştirdik. Kodlama çok özel bir proje ve 4 yılda ciddi mesafeler alındı. Çocuklarımızın üretim maharetlerini, inovatif düşüncelerini ve tasarılarını üretime dönüştürme istek ve çabalarını görünce Türkiye Cumhuriyeti’nin Allah’ın izniyle geleceğe damga vuracağını düşünüyorum” dedi.

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