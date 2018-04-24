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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
24.04.2018 - 19:10, Son Güncelleme:

Verizon'un net kar ve geliri ilk çeyrekte arttı

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Verizon'un net kar ve geliri ilk çeyrekte arttı

ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve internet sağlayıcısı Verizon'un net kar ve geliri bu yılın ilk çeyreğinde arttı.

Verizon'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 31,77 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın ilk 3 ayında 29,81 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Şirketin bu yılın ilk 3 ayındaki net karı da yüzde 31,6 yükselerek 4,54 milyar dolara çıktı. Verizon, geçen yılın ocak-mart döneminde 3,45 milyar dolar net kar elde etmişti.

2017'nin ilk çeyreğinde 0,85 dolar olan Verizon'un hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,11 dolara yükseldi.

Müşteri sayısı arttı

Bu yılın ilk çeyreğinde Verizon'un müşteri sayısında da artış oldu. Buna göre, şirket, 2018'in ocak-mart döneminde 220 bini cep telefonu abonesi olmak üzere 260 bin yeni abone aldı. 

Verizon'un birinci çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından New York borsasının açılmasından önce gerçekleşen sınırlı işlemlerde, şirketin hisse başına değeri yüzde 3 artışla 50,11 dolara yükseldi. 

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