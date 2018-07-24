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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
24.07.2018 - 18:42, Son Güncelleme:

Verizon ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

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Verizon ikinci çeyrek bilançosunu açıkladı

ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü Verizon, bu yılın ikinci çeyreğine dair bilançosunu açıkladı.

Verizon'dan yapılan açıklamada, şirketin bu yılın nisan-haziran döneminde gelirinin yüzde 5,4 artışla 32,2 milyar dolara yükseldiği belirtildi. Firma, geçen yılın ikinci çeyreğinde 30,55 milyar dolar gelir elde etmişti.

Açıklamada, geçen senenin nisan-haziran döneminde 4,36 milyon dolar net kar yakalayan Verizon'ın bu senenin aynı döneminde net karının ise yüzde 5,5 düşüşle 4,12 milyar dolara gerilediği kaydedildi. 

Şirketin hisse başına karının da geçen yılın ikinci çeyreğinde 1,07 dolardan bu senenin aynı döneminde 1,00 dolara gerilediği bildirildi.

İkinci çeyrekte 398 bin yeni abone

Açıklamada, ayrıca, Verizon'ın bu yılın ikinci çeyreğinde 398 bin yeni cep telefonu abonesi aldığı bilgisine yer verildi. 

Şirket, geçen senenin nisan-haziran döneminde 590 bin yeni cep telefonu abonesi almıştı.

Verizon'ın bilançosunun açıklanmasının ardından firmanın hisse başına değeri bugün New York borsasının açılmasıyla yüzde 0,4 düşerek 50,55 dolara geriledi.

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