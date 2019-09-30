“Verinin Yeni Anlatımları” programı başlıyor
Yaratıcılık ve teknoloji platformu Digilogue, Kadir Has Üniversitesi’nin yürüttüğü İstanbul Ansiklopedisi Arşivi’nin dijital ortama aktarılarak erişime açılması için SALT iş birliğiyle sürdürülen çalışmaya dijital altyapı ve sistem geliştirme ortağı olarak katkıda bulunuyor.
Zorlu Holding ve Zorlu PSM’nin birlikte hayata geçirdiği Digilogue; “İstanbul Ansiklopedisi” projesine istinaden gerekli yaklaşım ve çözümleri üretmek üzere sürece katkıda bulunurken; alanında uzman global bir komünite ile projenin dijitalleştirilmesinin yol haritasının belirlenmesinde de rol alacak.
Digilogue; zihin açan, projeye verimli katkı sağlayabilecek farklı deneyimlerden ve eğitimlerden gelen araştırmacı, sanatçı ve tasarımcıları davet ederek; Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi’nin dijital arşivlenme sürecinin en verimli şekilde kurgulanmasını; mevcut teknik problemleri çözmeyi ve yeni bir sistem, vizyon geliştirmeye destek olmayı amaçlıyor.
Digilogue’un davet ettiği uzmanlarla SALT ve KHAS ekibi, özel atölye programlarında projenin geliştirilmesi için fikir alışverişinde bulunacak. Makine öğrenimi, yapay zekâ, bilgi sistemleri tasarımı ve arşiv içi navigasyon alanlarında önemli projelere imza atmış birçok teknoloji profesyoneli, sanatçı ve araştırmacının katılarak konu üzerinde ortak akıl geliştireceği Reşad Ekrem Koçu’nun İstanbul Ansiklopedisi projesinin, Türkiye’deki dijital beşeri bilimler çalışmalarına önemli katkı sağlaması hedefleniyor.
Proje süresince, konuya ilgisi olan; öğrenci, sanatçı, araştırmacı ve tasarımcıların katılımına açık, “Verinin Yeni Anlatımları” (New Approaches to Data) başlığında ücretsiz söyleşi dizisi SALT Beyoğlu’nda gerçekleştirilecek.
Verinin Yeni Anlatımları
Söyleşi: Channel Studio- Yeni Arşiv:Bir Tasarım Aracı Olarak Makine Öğrenimi
5 Ekim Cumartesi, 15.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yaratıcı endüstrilerin gelişim alanlarında teknolojinin rolünün konuşulacağı etkinliklerin ilki 5 Ekim’de New York bazlı teknoloji ve tasarım stüdyosu Channel Studio ile başlayacak. The New York Times, Microsoft gibi kurumların yanı sıra müze arşivlerinin verileri ve koleksiyonlarının dijital kullanımları için çalışan Channel Studio’nun katılımında gerçekleştirilecek söyleşi ve atölyede, makine öğrenimini bir tasarım aracı olarak kullanmak üzerine konuşulacak.
Makine öğreniminin geçmişi ve günümüzdeki kullanımları, metin ve görsel verileri derin öğrenme (deep learning) ve diğer makine öğrenimi araçlarıyla işleme ve organize etme konusunda yazılım tasarımlarının iyi örneklerini işleyecek olan etkinlikte, yaratıcı endüstrinin temsilcileri için birçok kaynak önerisi de verilecek.
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