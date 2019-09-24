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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
24.09.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

'Verilerinizi bulut sisteminde tehlikeye atmayın'

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'Verilerinizi bulut sisteminde tehlikeye atmayın'

Muhasebe, finans, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, sevkiyat, depo, satış, satın alma ve üretim gibi birimlerin önemli bilgilerinin saklandığı bulut sistemlerinde güvenliğin son derece önemli olduğunu dile getiren CPM Yazılım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, yerli yazılım kullanarak güvenlik zafiyetinin en aza indirilebileceğini kaydetti.

Palamut, “Bilginin dijital ortamlara taşınmasıyla bilgiye erişim kolaylaştı. Altyapıların dijital hale gelmesi ve bilgi yönetim sistemlerinin yaygın olarak kullanılmasının son zamanlarda ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getirdiğini birçok kez gördük. Bu noktada veri güvenliğinizi doğru bir şekilde yönetmek için alınabilecek en doğru önlem yerli kaynak kullanmak.” dedi.

ŞİRKET VERİLERİNİZİ YABANCI YAZILIMLARLA TEHLİKEYE ATMAYIN

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut; “Yerli olmayan yazılım firmalarının şirketlere yıllardır uyguladığı ambargolar mevcut. Biz bu noktada yerli yazılım kullanılması gerektiğini dile getiriyoruz. Şirketler, fiili süreçlerini ERP yazılımlarıyla kayıt altına alıyor ve bu yazılımları yabancı şirketlerden tedarik ederek hem ciddi masraflar yapıyor hem de şirket anahtarlarını başkalarının ellerine teslim ediyor. Fakat yerli olmayan yazılımlardan hizmet almak şirket bilgilerinizin yabancılar tarafından görülmesine sebebiyet veriyor ve bulut sistemlerinde oluşan güvenlik açığıyla güvenlik uyarılarına sebep oluyor. Şirket müşterilerinin yakın zamanda bulunan güvenlik açıklarını gidermek için düzenleme yapmadıkları takdirde çok daha büyük problemler kaçınılmaz oluyor. Örneğin; kullanıcının kimliğini doğrulama amacıyla gerekli olan işlemler zayıf kimlik doğrulaması gerçekleştiriyor. İlgili güvenlik açığından ise uzaktan kod yürütme saldırısına izin veriliyor ve bilgi sızıntı işlemi gerçekleştiriliyor. Böylelikle bir saldırganın verileri ele geçirme işlemi yapması birkaç saniye sürüyor.” dedi.

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