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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
19.08.2019 - 07:09, Son Güncelleme:

Verileriniz ne kadar temiz?

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Verileriniz ne kadar temiz?

Veri odaklı yaklaşım, günümüz iş süreçlerinin olmazsa olmazı haline geldi. Ancak veri toplama, eşleştirme ve analiz etme gibi işlemlerde ‘temiz veri’ kullanımı kritik bir öneme sahip. Bu yazımda Mindtree strateji başkanı Suman Nambiar’ın temiz veri konusundaki tavsiyelerini yazdım.

Temiz ve güvenilir veriler olmadan, veri analizi mümkün değildir. İlgili ve doğru veri olmadan analiz yapmak ve süreçler hakkında çıkarımlarda bulunmak neredeyse imkansızdır. Hatta kullanılan veriler eski veya yanlışsa veri analizi, yarardan çok zarar veren bir işleme dönüşür. Bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren Mindtree’nin strateji başkanı Suman Nambiar, temiz veriye nasıl ulaşılacağı konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Kirli veri, kirli kararlar

2017 tarihli Harvard Business Review araştırmasında yapılan bir ankette, şirketlerin yalnızca yüzde 3’lük bir bölümünün veri kalitesi standartlarını karşıladığı sonucuna ulaşıldı.

Nambiar’a göre, çoğu işletme fikir odaklı kuruluşlar olmaya çalışıyor. Ancak bunu yapmak için farklı analitik teknikleri kullanmak gerekiyor. Özellikle veri depolama işleminde kirli, yanlış ve geçerliliği olmayan verileri kaldırmak, kullanılacak veri setinden ayırmak gerekiyor.

Temiz veri için birkaç adım

Nambiar, çalışılacak verinin erişilebilir ve şeffaf olmasının ‘temiz veri’ için ilk adım olduğunu söylüyor. Daha sonra ise standart haline getirilmiş kurallar ile bir veri altyapısı oluşturulması gerekiyor. Bu aşama, verilerin nereden geldiği ve verilerde herhangi bir sapma olup olmadığını anlamada kritik bir öneme sahip.

Son dönemde kuruluşlar, yapay zeka ve makine öğrenmesi ile verilere erişme, verileri eşleştirme ve temizleme işlemlerini otomatik olarak yapabiliyor. Böylelikle işlemler daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilebiliyor ve insan kaynaklı hataların önüne geçiliyor. Hatta bunun için Apache Griffin gibi açık kaynaklı yazılımlar da kullanılabiliyor.

Nambiar, son olarak ise verinin sürekli artan bir yığın olduğunun unutulmaması gerektiğini, sürekli kontrolün gerekliliğini vurguluyor, veri kalitesi ölçümünün sürekli yapılması gerektiğini söylüyor.


Burak KESAYAK
Twitter: @BurakKesayak

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