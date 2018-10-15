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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
15.10.2018 - 14:08, Son Güncelleme:

Verifone Türkiye ofisinden Londra’ya atama

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Verifone Türkiye ofisinden Londra’ya atama

Ödeme sistemlerinde Türkiye’nin ve dünyanın lider şirketi Verifone’un EEMEA (Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi Başkanı ve Global İcra Kurulu Üyesi Bülent Özayaz’ın mevcut pozisyonuna tüm Avrupa eklendi. Bu yılın dördüncü çeyreği itibarıyla Verifone Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Başkan ve Verifone Global İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını Londra’da sürdürmeye başlayan Özayaz’ın sorumlu olduğu ülke sayısı 81’den 111’e çıkarken bu ülkelerden 19’unda Verifone ofisi bulunuyor.

Verifone’un Türkiye ofisinden Londra ofisine üst düzey bir atama gerçekleşti. Verifone EEMEA Bölgesi (Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Başkanı ve Global İcra Kurulu Üyesi Bülent Özayaz’ın sorumluluk bölgesine tüm Avrupa eklendi. Verifone Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’dan Sorumlu Başkan ve Verifone Global İcra Kurulu Üyesi görevine getirilen Özayaz, bu yılın dördüncü çeyreği itibarıyla çalışmalarına Londra ofisinden devam ediyor. Bülent Özayaz’ın sorumlu olduğu ülke sayısı 81’den 111’e çıkarken bu ülkelerden 19’unda Verifone ofisleri yer alıyor. 

Bülent Özayaz kimdir?

ODTÜ Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bülent Özayaz, New York’taki Hofstra Üniversitesi’nden Ekonomi ve Finans alaninda Yuksek Lisans derecesi aldı. Profesyonel hayatına New York’ta bilgisayar mühendisi olarak başlayan Özayaz, kariyeri boyunca proje yönetimi, satış, pazarlama ve genel müdürlük gibi görevler üstlendi. Aralarında ABD, Kanada, İsrail, Avustralya, İngiltere’nin de yer aldığı ülkelerde çeşitli projelerin yönetiminde bulunan Bülent Özayaz, 1996 yılında Verifone’da çalışmaya başladı. 2006 yılında Verifone New York ofisinde Pazarlama Başkan Yardımcısı olan Özayaz, şirket bünyesindeki üst düzey görevlerin ardından 2012 yılında Verifone Türkiye ofisine geçiş yaptı.

Bülent Özayaz, 2013 yılından bu yana Verifone EEMEA Bölgesi Başkanı ve Global İcra Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

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