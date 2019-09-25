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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 07:51, Son Güncelleme:

Veri trafiğinde yeni dünya rekoru kırıldı

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Veri trafiğinde yeni dünya rekoru kırıldı

Frankfurt DE-CIX’teki veri trafiği geçen hafta en yüksek noktaya çıkarak, saniyede 7.1 Terabit ile yeni bir dünya rekoru yarattı.

İnternet Değişim operatörü DE-CIX’te bugüne kadar en yoğun zamanlardaki en yüksek veri değişim hacmi saniyede 6.8 Terabit idi. Aslında daha çok yeni, 2017 yılının Aralık ayında saniyede 6 Terabit rekoru kırılmıştı. DE-CIX CEO’su Harald A. Summa konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“DE-CIX Frankfurt’taki veri akışı, 2014 yılından beri ikiye katlanmanın da ötesine geçti ve gelecekte de hızla ilerlemeye devam edecek. Geçen sene sadece bağlı kapasite, yüzde 35’in üzerinde arttı ve 2017 yılına kıyasla 45 Terabit (Tbit)’i aştı. Bağlı cihazlardaki sürekli büyüme rakamı ile teknolojiler ve artan dijitalleşme, gelecek dönemde büyümenin itici gücü rolünde olacak”. 

Genel olarak Internet Değişim Noktaları’nda veri trafiği dalgalı şekilde hareket ediyor ve internet kullanımının günlük ritmini gösterir, bu ritim sabah 06:00’da başlayıp akşam 21:00 gibi en yoğun zamana ulaşıyor. Dönemsel değişiklikler de kaydedilirken, yaz aylarında insanlar, sonbahar ve kışa göre daha az online olma eğilimi gösteriyor.

1995’te kurulan DE-CIX, Avrupa, Orta Doğu ve ABD’de bulunan lokasyonlarda dünya genelinde toplam 18 Internet Değişim Noktasını yönetiyor. Bu lokasyonlarda; internet servis sağlayıcılar, ağ operatörleri, içerik dağıtım ağları ve kurumlar, veri paketlerinin en hızlı ve en uygun maliyetli yol aracılığıyla alıcıya ulaşması için “eşleştirme” sayesinde trafiğini maliyetten bağımsız bir temelde veri değişimi yapıyorlar.

Gerekli Bilgi: Saniyede bir Terabit veri ne anlama gelir?

Saniyede bir Terabit, HD kalite 230 bin videonun aynı anda iletimine eşit. 

Saniyede bir Terabit, yaklaşık 230 milyon A4 sayfası içeriğine denk olup, bu da neredeyse 25 kilometre yüksekliğinde kağıt yığını demek.

20 milyar cihaz birbiriyle konuşacak, Dünya bu yükü nasıl kaldıracak?Türkiye'den 10 saat uçuş uzaklığında bulunan Singapur'da Schneider Electric, önemli bir etkinlik düzenledi. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte 2020 yılında 20 milyarı aşkın cihaz, Nesnelerin İnterneti adı altında birbirlerine bağlanacak. Yani cihazlar birbirleriyle konuşacak; hem de milyarlarcası... Gerçekten de müthiş bir büyüklük, müthiş bir rakam. Peki bunca cihazın ürettiği veri ne olacak? Dünya buna hazır mı? Altyapı büyük veriyi nasıl kaldırabilecek? Bu kapsamda Schneider Electric'ten Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi Secure Power Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Demirkol, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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