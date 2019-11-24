“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor
GeriTeknoloji “Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
24.11.2019 - 11:20, Son Güncelleme:

“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor
Fotoğraf: iStock

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, çeşitli şehirlerde çocuklara yönelik düzenlediği “Veri Tayfa” etkinliğiyle farkındalık oluşturuyor. “Veri Tayfa” gösterilerinde çocuklar bir yandan kişisel verilerini korumaları gerektiğini öğrenirken bir yandan da eğleniyorlar.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu farkındalık çalışmaları kapsamında çocuklara yönelik olarak değişik şehirlerde sergilenecek bir etkinlik başlattı. Çocuklar tarafından yoğun ilgiyle takip edilen TRT Çocuk Kanalı’nın “Rafadan Tayfa” adlı çizgi filmi, “Veri Tayfa” adıyla alışveriş merkezlerinde müzikli gösteri şeklinde sergilenmeye başladı. İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Aydın’da başlayan gösteriler Denizli, Antalya, Konya, Ankara, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Adana ve Kayseri’de devam edecek.

“Veri Tayfa”da müzik eşliğinde, çocuklara yaş gruplarına uygun şekilde kişisel verinin ne olduğu, sosyal medyada paylaşımlar yaparken nelere dikkat etmek gerektiği ve kişisel verilerin ne kadar önemli olduğu eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Eğlenirken öğreniyorlar

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk BİLİR, ülkemizin geleceği olan çocuklar ve gençlerin veri koruma bilincine sahip olabilmesi için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını belirterek, “Çocuklarımız için kişisel verilerinde farkındalık ve bilinç meydana getirecek bir projeyi Dünya Çocuk Hakları Günü’nde hayata geçirdik. Bu projeyle Çocuklar “Veri Tayfa” gösterilerinde kişisel verilerinin neler olduğunu ve bunları paylaşma aşamasında nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgileniyor, eğlenirken öğreniyorlar” dedi.

“Veri Tayfa” ile çocuklar eğlenirken öğreniyor
Öte yandan “kişisel verilerin korunmasının, kişinin kendisinin korunması” olduğunun altını çizen BİLİR,“Kişisel verilerimize sahip çıkmalıyız. Bununla birlikte veri koruma bilincini zihinlere yerleştirmemiz gerekir. Bu alışkanlığı çocuklarımıza aşılayabilirsek kişisel verilerin korunması anlamında geleceğe güvenle bakabiliriz. Onlar öğrendiklerini hayatlarında uygulamaya başladıklarında daha güvende olacaklar. Günlük yaşamımızdaki riskler karşısında çocukları ve gençleri asıl koruyacak olan veri koruma bilinci ve farkındalıktır’’ diye konuştu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle