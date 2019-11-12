Veri paraya nasıl dönüşür?
Türkiye’nin en büyük ve köklü teknoloji etkinliği olan Bilişim Zirvesi "DATA TALKS " temasıyla 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Google, Hitachi, Cisco, SAP Türkiye, HP, Software AG ve Turkcell gibi dünyanın ve Türkiye’nin teknoloji devleri, günümüzde altın değerinde olan verinin paraya nasıl dönüştürülebileceği konusundaki fikirlerini Zirve’de paylaşıyorlar.
Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, T.C. Sağlık Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul gibi önemli isimlerin yer alacağı açılış programına; gazeteci, yazar Serdar Kuzuloğlu da sunumu ile renk katacak.
“Üç Büyükler” Zirve’de
Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un ortak bir platformda buluştuğu Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği m-Tod’un “Stratejik iş Ortağı” olarak yer aldığı zirvede dijital dönüşüm tüm detayları ile ele alınacak.
2000 yılından bu yana iş dünyasının teknolojiyle dönüşen geleceğine ışık tutan Bilişim Zirvesi yeni çağın altın madeni olarak kabul edilen veriyi temel alarak; yapay zekâ, robotik, nesnelerin interneti, mobilite, güvenlik, büyük veri, bulut, kurumsal iş uygulamaları gibi yenilikçi teknolojileri iş dünyası açısından ele alacak.
Türkiye’nin Teknoloji Kaptanları belli oluyor
Türkiye’nin bilişim ve teknoloji alanında en deneyimli yayınlarından BThaber Gazetesi’nin Bilişim Zirvesi’19 çatısı altında düzenlediği Teknoloji Kaptanları Ödülleri sahipleri ile buluşacak. Hem kamu hem de özel sektörden çok sayıda projenin katıldığı yarışmada İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Maliyet İyileştirme, Müşteri ile Etkileşim, Operasyonel Yetkinlik, Sosyal Sorumluluk konularında projeler ödüllendirilirken “Yılın Teknoloji Kaptanı” ödülü de sahibini bulacak. Akademik dünyadan ve STK’lardan seçilmiş 15 deneyimli ismin jüri üyeliğiyle ve halk oylamasıyla belirlenecek olan kazananlarının ödülleri 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 17.30’da düzenlenecek töreni ile sahiplerine takdim edilecek.
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