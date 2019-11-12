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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.11.2019 - 12:09, Son Güncelleme:

Veri paraya nasıl dönüşür?

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Veri paraya nasıl dönüşür?

Türkiye’nin en büyük ve köklü teknoloji etkinliği olan Bilişim Zirvesi "DATA TALKS " temasıyla 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Google, Hitachi, Cisco, SAP Türkiye, HP, Software AG ve Turkcell gibi dünyanın ve Türkiye’nin teknoloji devleri, günümüzde altın değerinde olan verinin paraya nasıl dönüştürülebileceği konusundaki fikirlerini Zirve’de paylaşıyorlar.

Türkiye’nin dijital dönüşümüne yön veren T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç, T.C. Sağlık Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul gibi önemli isimlerin yer alacağı açılış programına; gazeteci, yazar Serdar Kuzuloğlu da sunumu ile renk katacak.

“Üç Büyükler” Zirve’de

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un ortak bir platformda buluştuğu Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği m-Tod’un “Stratejik iş Ortağı” olarak yer aldığı zirvede dijital dönüşüm tüm detayları ile ele alınacak.

2000 yılından bu yana iş dünyasının teknolojiyle dönüşen geleceğine ışık tutan Bilişim Zirvesi yeni çağın altın madeni olarak kabul edilen veriyi temel alarak; yapay zekâ, robotik, nesnelerin interneti, mobilite, güvenlik, büyük veri, bulut, kurumsal iş uygulamaları gibi yenilikçi teknolojileri iş dünyası açısından ele alacak.

Türkiye’nin Teknoloji Kaptanları belli oluyor

Türkiye’nin bilişim ve teknoloji alanında en deneyimli yayınlarından BThaber Gazetesi’nin Bilişim Zirvesi’19 çatısı altında düzenlediği Teknoloji Kaptanları Ödülleri sahipleri ile buluşacak. Hem kamu hem de özel sektörden çok sayıda projenin katıldığı yarışmada İnovasyon, Dijital Dönüşüm, Maliyet İyileştirme, Müşteri ile Etkileşim, Operasyonel Yetkinlik,  Sosyal Sorumluluk konularında projeler ödüllendirilirken “Yılın Teknoloji Kaptanı” ödülü de sahibini bulacak. Akademik dünyadan ve STK’lardan seçilmiş 15 deneyimli ismin jüri üyeliğiyle ve halk oylamasıyla belirlenecek olan kazananlarının ödülleri 20 Kasım Çarşamba akşamı saat 17.30’da düzenlenecek töreni ile sahiplerine takdim edilecek.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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