Veri ihlali yaşayan şirketler müşteri kaybediyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriVeri ihlali yaşayan şirketler müşteri kaybediyor
GeriTeknoloji Veri ihlali yaşayan şirketler müşteri kaybediyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
02.10.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Veri ihlali yaşayan şirketler müşteri kaybediyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Veri ihlali yaşayan şirketler müşteri kaybediyor

Yeni bir araştırmaya göre ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada’daki müşterilerin yarısı, veri ihlali yaşayan şirketlerden hizmet almayı ya da alışveriş yapmayı sonlandırıyor. Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu, veri sızıntısına uğrayarak itibar, para ve müşteri kaybı yaşamamaları için şirketleri uyarıyor.

Yeni bir araştırmaya göre, dünya genelindeki birçok tüketici verilerinin güvenliği konusunda endişe duyuyor ve veri ihlali yaşayan şirketlerden hizmet almaktan vazgeçiyor. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada'da yaşanan büyük veri ihlalleri, tüketicilerin veri gizliliği ve siber güvenlik konusundaki dikkatini de gittikçe artırıyor. Veri ihlalinin şirketler için ciddi ve uzun süreli sonuçlar yaratacağının altını çizen Akkoyunlu, şirketlere önemli uyarılarda bulunuyor. 

Müşterilerinin Yarısını Kaybediyorlar 

PCI Pal’ın ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Kanada’da gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarına göre, ABD'deki tüketicilerin %83'ü, Kanada’daki tüketicilerin ise %58’i veri ihlali yaşayan şirketlerden birkaç ay boyunca hizmet almak ya da alışveriş yapmak istemediklerini belirtiyor. Birleşik Krallık ve Avustralya’da ise bu oran %44. Ayrıca ABD ve Kanada’daki tüketicilerin %21'i, veri ihlali yaşayan şirketlerden bir daha asla hizmet almak istemediğini belirtirken Birleşik Krallık'ta bu oranın %44, Avustralya’da ise %43 seviyelerinde olduğu görülüyor. 

Potansiyel Gelirler De Risk Altında 

Siber suçlardaki artış, tüketicilerin veri ihlallerinden muaf olmadıklarını giderek daha fazla fark etmelerine neden oluyor. Kişisel verilerine sahip çıkılmasını isteyen tüketicilerin, yaşanan veri ihlalleri sonrası tepki gösterebileceklerini belirten Akkoyunlu, veri güvenliğini sağlayamayan şirketlerin, tüketiciler tarafından hızla terk edileceğini dile getiriyor. Akkoyunlu, yaşanan ihlaller sonrasında şirketlerin itibar kaybının yanında potansiyel gelirlerinde de kayıp yaşayacağını ifade ediyor. Şirketlerin düzenli güvenlik denetimleri uygulaması gerektiğini söyleyen Akkoyunlu, müşteri güvenini veri ihlalinden önce ya da sonra değil daha erken kazanmak için proaktif adımlar atılmasını öneriyor. 

Şirketler Ne Yapmalı? 

Veri ihlalinin sonuçları şirketlerde yıkıcı ve uzun vadeli mali sonuçlar doğurabilir. Bunlar arasında itibar ve müşteri kaybı, gelirlerde düşüş, rekabet avantajı kaybı ve çalışanların üretkenlikte yetersiz kalmaları sayılabilir. Uzmanlar, şirketleri siber saldırganların kurbanı olmamaları için uyarıyor ve önemli tavsiyelerde bulunuyor. 

• Müşteriler, özel bilgilerinin güvenliği ve gizliliğine saygı göstermek için şirketlerin mümkün olan her şeyi yaptıklarına güvenirler. Sorumluluktan kaçınmak, müşterilerinizi kaybetmenize, hisse değerinizin düşmesine ve potansiyel olarak milyon dolarlar yitirmenize neden olacak bir veri ihlaline yol açabilir. 

• IT uzmanları, bir ihlali önleme yeteneklerinden yeteri kadar emin değiller. Güveni artırmak için etkili bir veri ihlali yanıt planı içeren güçlü bir güvenlik mevzuatı büyük önem taşır. Ne yazık ki, birçok durumda yönetim kurulu başkanları ve CEO'lar itibar kaybına ve hisse değerinde ciddi düşüşlere rağmen veri ihlallerine hazırlık yükümlülüğünden kaçınırlar. Ancak, veri ihlaline hazırlıklı olunması için şirket üst yönetiminin de aktif olarak sürece dahil edilmesi gerekir. 

• Veri ihlali hazırlığının bir parçası olarak üst yönetim, kendi şirketinin gizlilik ve veri işleme uygulamalarının müşterilerinin beklentilerine saygılı olmasını sağlamalıdır. Bu tür çabalar müşteri düşüşlerini hafifletmeye yardımcı olacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?