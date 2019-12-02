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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
02.12.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Venus Z40 satışa sunuldu! İşte özellikleri...

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Venus Z40 satışa sunuldu! İşte özellikleri...

Vestel Venus Z serisinin yeni üyesi Z40, açılır pop-up selfie kamerası ve Amoled ekranıyla geldi.

Vestel’in akıllı telefon serisi Z’nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı. Yeni model Z40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Z40, tüketicilerin akıllı telefon alırken en çok dikkat ettikleri kamera konusunda hem arka hem de ön kamerası ile geliyor.

Akıllı telefon kullanıcılarının son dönemdeki favorisi olan portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40, sınırsız tam amoled ekranı ile de raflardaki yerini aldı. Venus Z40'ta ayrıca 6.4 inç Gorilla Glass 5 kırılmaz cam ve tam Amoled ekranıyla telefonu büyütme derdi de yok.

NFC, kablosuz şarj özellikleriyle ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle Venus Z40, Aralık ayında lansmana özel 3.149 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

İşte Venus Z40'ın teknik özellikleri...

Ekran

Ekran Boyutu: 6.4"

Çözünürlük: 1080x2340 HD Plus

Ekran Camı: Gorilla Glass 5 kırılmaz cam sınırsız tam Amoled ekran

Ekran kasa oranı: %92

İşlemci

Mediatek P70

Çekirdek Sayısı: 8

İşlemci Hızı: 2.1 GHz

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Arka Kamera

16MP+5MP Portre Modu, Yüz güzelleştirme, PDAF

Flaş: LED

Video Çözünürlüğü: FHD

HDR: Var

Ön Kamera

8MP Portre Modu

Video Çözünürlüğü: Full HD

Hafıza

Ön Hafıza (RAM): 4 GB

Dahili Hafıza: 128 GB

Batarya

3.500 mAh

Fiziksel özellikler

Boyut: 158.7 x 74,1 x 8,6 mm

Ağırlık: 165.5 gr

Renk: Derin Mor, Uzay Mavisi

Metal Çerçeve / Cam Arka Kapak

Oyunlar 150 milyar dolara dayandı
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