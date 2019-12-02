Venus Z40 satışa sunuldu! İşte özellikleri...
Vestel Venus Z serisinin yeni üyesi Z40, açılır pop-up selfie kamerası ve Amoled ekranıyla geldi.
Vestel’in akıllı telefon serisi Z’nin yeni üyesi Venus Z40 satışa çıktı. Yeni model Z40, 16+5 MP arka ve 8 MP açılır pop-up ön kamerasıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Z40, tüketicilerin akıllı telefon alırken en çok dikkat ettikleri kamera konusunda hem arka hem de ön kamerası ile geliyor.
Akıllı telefon kullanıcılarının son dönemdeki favorisi olan portre modu, yüz güzelleştirme modu ve yapay zeka modlarına da sahip Z40, sınırsız tam amoled ekranı ile de raflardaki yerini aldı. Venus Z40'ta ayrıca 6.4 inç Gorilla Glass 5 kırılmaz cam ve tam Amoled ekranıyla telefonu büyütme derdi de yok.
NFC, kablosuz şarj özellikleriyle ve ekrana gömülü parmak izi sensörüyle Venus Z40, Aralık ayında lansmana özel 3.149 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.
İşte Venus Z40'ın teknik özellikleri...
Ekran
Ekran Boyutu: 6.4"
Çözünürlük: 1080x2340 HD Plus
Ekran Camı: Gorilla Glass 5 kırılmaz cam sınırsız tam Amoled ekran
Ekran kasa oranı: %92
İşlemci
Mediatek P70
Çekirdek Sayısı: 8
İşlemci Hızı: 2.1 GHz
İşletim Sistemi
İşletim Sistemi: Android 9 Pie
Arka Kamera
16MP+5MP Portre Modu, Yüz güzelleştirme, PDAF
Flaş: LED
Video Çözünürlüğü: FHD
HDR: Var
Ön Kamera
8MP Portre Modu
Video Çözünürlüğü: Full HD
Hafıza
Ön Hafıza (RAM): 4 GB
Dahili Hafıza: 128 GB
Batarya
3.500 mAh
Fiziksel özellikler
Boyut: 158.7 x 74,1 x 8,6 mm
Ağırlık: 165.5 gr
Renk: Derin Mor, Uzay Mavisi
Metal Çerçeve / Cam Arka Kapak
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