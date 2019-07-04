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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.07.2019 - 09:16, Son Güncelleme:

Venus V7 satışa sunuldu! En dikkat çeken özelliği ise...

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Venus V7 satışa sunuldu! En dikkat çeken özelliği ise...

Vestel, Venus ailesinin yeni üyesi V7’yi satışa sundu. Cihaz, yapay zeka destekli arka kamerasındaki Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Günbatımı, Doğa, Fon ışığı, Kumsal ve Bitki çekim modları ile dikkat çekiyor.

Vestel’in mart ayında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde tanıttığı ‘V’ serisinin en yeni üyesi Venus V7, 1699 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı. Venus ailesinin ilk sınırsız damla ekranlı modeli olan Venus V7’nin çift SIM kart desteği, 8 MP ön ve 13+2 MP arka kamerası bulunuyor. 

Venus V7, yapay zekalı arka kamerasındaki 10 farklı çekim modu ile fotoğraflarda profesyonel bir görüntü sağlıyor. Bu sayede uğraşmadan Venus V7 otomatik olarak ortamı algılayıp Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Gün Batımı, Doğa, Fon Işığı, Kumsal ve Bitki çekim modlarına geçiş yapıyor. Venus V7, kutusunda kendi kılıfı ve ekran koruyucusu ile geliyor. Ekran koruyucusu telefona uygulanmış şekilde gelen Venus V7, müşterilerini ekran koruyucuyu uygulamak için de uğraştırmıyor. 

155.4x71.8x8.11 mm’lik ölçülere sahip olan V7’nin ağırlığı ise 163 gram. 3 GB RAM ve microSD ile beraber 128 GB‘a kadar artırılabilen 32 GB dahili hafıza yer alan Venus V7’de ayrıca yüz tanıma teknolojisi de bulunuyor. 

Teknik özellikler: 

Ekran

Ekran Boyutu: 6.21"

Çözünürlük: 1520x720 HD Plus

Ekran Camı: Panda 

İşlemci

Mediatek MT6762V/WB

Çekirdek Sayısı: 8

İşlemci Hızı: 2.0 GHz 

İşletim Sistemi

İşletim Sistemi: Android 9 Pie

Arka Kamera

13MP+2MP Portre Modu

Flaş: LED

Video Çözünürlüğü: FHD

HDR: Var

Filtreleme ve Özel Çekim Modları: Portre, Şehir, Gece, Yemek, Gökyüzü, Günbatımı, Doğa, Fon ışığı, Kumsal, Çiçek

Panoramik Çekim: Var

Hızlı Otomatik Odaklama: Var / AF

El Titremesini Engelleme (OIS/EIS): EIS 

Ön Kamera

8MP Portre Modu

Yüz Tanıma: Var

Video Çözünürlüğü: Full HD 

Ağ/Şebeke

Sim Boyutu: Nano Sim/Çift

4.5G Şebeke Uyumu: Var / Cat4

LTE Servisleri: VoWifi/VoLTE/ViLTE

Şebeke: GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900

WCDMA 2100/1900/850/900

LTE FDD-LTE B1/3/5/7/8/20/28A/28B

TDD-LTE B38 

Bağlantılar

USB Girişi: Type -C USB 2.0

Bluetooth Versiyonu: 5.0

Wi-Fi Versiyonu: 802.11 a/b/g/n/ac

Lokasyon Teknolojisi: GPS+GLONASS+BD+Galileo

Fm Radyo Özelliği: Var 

Pil

Pil Kapasitesi: 4050 mAh typ. 

Hafıza

Ön Hafıza (RAM): 3 GB

Dahili Hafıza (ROM): 64 GB

Harici Hafıza Desteği: 128 GB'a kadar MikroSD 

Fiziksel özellikler

Boyut: 155.4 x 71,8 x 8,1 mm

Ağırlık: 163 gr

Renk: İnci Siyahı, Gece Mavisi

Çerçeve/Arka Kapak: Plastik / Plastik 

Sensörler/Ek Özellikler

Parmak İzi: Var

Işık: Var

Yakınlık: Var

Yerçekimi: Var

Pusula: Var

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