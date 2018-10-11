Venom iyi başladı, gişede rekor kırdı!
Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Venom: Zehirli Öfke, vizyona girdiği ilk günden rekor kırmaya başladı.
Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan karakterleri bir araya getirecek yeni bir sinematik evren kurmayı planlayan Sony, Spider-verse olarak anılan bu yeni sinematik evrenin ilk filmini yayımladı. Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatan Venom filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi.
Başrolünü ünlü oyuncu Tom Hardy'nin üstlendiği Venom filmi eleştirmenler tarafından son yılların en kötü çizgi roman uyarlamalarından biri olarak değerlendirilse de, bu durum filmin gişede hızını kesmeye yetmedi. Venom filmi gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin de üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.
Venom filmi gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de 80 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Venom böylece ABD'de en iyi ekim ayı açılışı rekorunu ele geçirdi. Daha önce ekim ayının en iyi gişe açılışı rekoru, 2013 yılında 55.8 milyon dolar hasılat ile açılış yapan Gravity'nin elindeydi.
ABD dışında da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Venom, şu ana kadar ABD dışında 127 milyon dolar hasılat elde etti ve gün itibariyle toplam 217 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.
Tom Hardy, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Michelle Lee, Marcella Bragio ve Sope Aluko'nun oynadığı "Venom: Zehirli Öfke"yi, Ruben Fleischer yönetti. 1993 yılında yayımlanan "Venom: Lethal Protector" adlı hikayeyi temel alan film; Eddie Brock'un Life Foundation örgütüyle karşılaşması ve sonrasında olayların içine dahil olarak Venom denilen organizmaya dönüşmesini konu ediniyor.
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