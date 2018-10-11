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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
11.10.2018 - 09:32, Son Güncelleme:

Venom iyi başladı, gişede rekor kırdı!

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Venom iyi başladı, gişede rekor kırdı!

Geçtiğimiz cuma günü vizyona giren Venom: Zehirli Öfke, vizyona girdiği ilk günden rekor kırmaya başladı.

Örümcek-Adam çizgi romanlarında yer alan karakterleri bir araya getirecek yeni bir sinematik evren kurmayı planlayan Sony, Spider-verse olarak anılan bu yeni sinematik evrenin ilk filmini yayımladı. Çizgi roman dünyasındaki macerasına Örümcek-Adam'ın düşmanlarından biri olarak başlayıp, zamanla bir anti-kahraman haline gelen Eddie Brock'un hikayesini anlatan Venom filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. 

Venom iyi başladı, gişede rekor kırdı

Başrolünü ünlü oyuncu Tom Hardy'nin üstlendiği Venom filmi eleştirmenler tarafından son yılların en kötü çizgi roman uyarlamalarından biri olarak değerlendirilse de, bu durum filmin gişede hızını kesmeye yetmedi. Venom filmi gişedeki ilk hafta sonunda beklentilerin de üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

Venom filmi gişedeki ilk hafta sonunda ABD'de 80 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı. Venom böylece ABD'de en iyi ekim ayı açılışı rekorunu ele geçirdi. Daha önce ekim ayının en iyi gişe açılışı rekoru, 2013 yılında 55.8 milyon dolar hasılat ile açılış yapan Gravity'nin elindeydi. 

ABD dışında da sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan Venom, şu ana kadar ABD dışında 127 milyon dolar hasılat elde etti ve gün itibariyle toplam 217 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.

Tom Hardy, Jenny Slate, Riz Ahmed, Michelle Williams, Woody Harrelson, Michelle Lee, Marcella Bragio ve Sope Aluko'nun oynadığı "Venom: Zehirli Öfke"yi, Ruben Fleischer yönetti. 1993 yılında yayımlanan "Venom: Lethal Protector" adlı hikayeyi temel alan film; Eddie Brock'un Life Foundation örgütüyle karşılaşması ve sonrasında olayların içine dahil olarak Venom denilen organizmaya dönüşmesini konu ediniyor.

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