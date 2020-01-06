Veeam’in yeni CTO’su Danny Allan oldu

Daha önce yürüttüğü Ürün Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinden terfi eden Allan, bundan böyle Veeam’in küresel ürün strateji grubuna ve girişimlerine liderlik edecek. Allan yeni göreviyle, Bulut Veri Yönetimi sağlayan Yedekleme çözümlerinde bir numaralı sağlayıcı olan Veeam’in teknoloji vizyonuna öncülük edecek.

20 yılı aşkın deneyimi ile, müşteri sorunlarını çözme ve yazılım inovasyonu tutkusuna sahip olan Allan, daha önce Ürün Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevinde, Veeam’in Bulut Veri Yönetimini planlama ve bildirme, uzun vadeli sektör başarısını değerlendirmek ve sağlamak üzere, kurumsal müşteriler ve büyük hizmet sağlayıcılarla işbirliğinden sorumluydu.



Allan daha önce VMware tarafından satın alınan yazılım platformu Desktone'da CTO görevini yürüttü. Kariyerinin ilk yıllarında, IBM’de Güvenlik Araştırma Direktörü ve Güvenlik Mimarisi Kurulu’nun üyelerindendi. Ayrıca Allan’ın, bulut ve güvenlik alanlarında birden fazla yazılım patenti bulunuyor.