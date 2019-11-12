Veeam, Microsoft bulut platformları için yeni çözümlerini duyurdu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriVeeam, Microsoft bulut platformları için yeni çözümlerini duyurdu
GeriTeknoloji Veeam, Microsoft bulut platformları için yeni çözümlerini duyurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
12.11.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Veeam, Microsoft bulut platformları için yeni çözümlerini duyurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Veeam, Microsoft bulut platformları için yeni çözümlerini duyurdu

Veeam, ‘’Microsoft Office 365 için Veeam Backup'’ın yeni sürümünü ve sektördeki ilk bulut maliyet öngörüsü özelliğini taşıyan Microsoft Azure için Bulutsal Veeam yedekleme çözümlerini tanıtı.

Veeam Software, bugün Orlando Florida'da, Microsoft Office 365 için yeni Veeam yedekleme çözümü ürününü tanıttı. Şirket, buna ek olarak, Microsoft Ignite katılımcılarına, Microsoft Azure iş yükü için yenibir yerel bulut veri koruma çözümü olan "Microsoft Azure için Veeam Yedekleme" ürününü sundu. Bu yeni çözümler, şirketin bulut stratejisini destekleyecek ve Microsoft kullanıcılarına daha fazla veri koruması, ölçeklenebilirlik ve bulut tabanlı verilerinin kontrolünü sağlayacak. 

Office 365'in altyapısının çalışma süresinin sorumluluğu Microsoft’a, veri yedekleme ve yönetimi sorumluluğu ise kullanıcıya ait. Veeam Microsoft 365 için yeni yedekleme v4, Microsoft’s Azure Blob Storage ile doğrudan entegrasyon sağlarken, Office 365 verilerini Azure'da tutmak isteyen şirketlere bunu yapmak için uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve güvenli bir çözüm sunuyor. Bu son sürüm, aynı zamanda Microsoft SharePoint ve OneDrive İş'i yedeklemek için ek performans geliştirmeleri de ekliyor. 

Kullanım kolaylığı, yeni Microsoft için Veeam Backup’ta, Microsoft Azure pazarından dolayı anahtar teslim olarak yer alıyor. Bununla birlikte yerel anlık görüntüler ve Veeam yedeklemeleri için dosya düzeyinde kurtarmalar gibi özellikler de güçlü kurtarma özellikleri arasına eklendi. Sektörde bir ilk olan bulut maliyet tahmin edici özelliği ise müşterilere, dahaçok maliyet kontrolü ve tasarruf sağlayacak. Veeam Backup & Replication ile birleşmesi sayesinde de müşterilerin kendi bulut verilerini kontrol etmelerine, bulut, sanal ve fiziki verilerinin yanı sıra Azure yedeklerini de koruyup yönetmelerine imkan verecek. 

Yeni Veeam Microsoft 365 için yeni yedekleme v4, cloud-first şirketlerin Office 365 yedeklemelerini Azure’de depolamak isteyen BT karar vericilerine bunu yapabilmeleri için düşük maliyetli Azure Blob Depolama'dan yararlanan cloud-optimised çözümler sunuyor. Yeni sürümün önemli avantajları arasında, müşterilere yönelik kolaylıklar bulunuyor. 

Microsoft Azure için Veeam yedekleme — ücretsiz ve ücretli sürümler — bulut şirketleri ve departmanları için Azure marketi aracılığı ile dağıtımda olacak. Microsoft Azure için Veeam yedekleme; Veeam Yedekleme & Kopyalama ile yönetilebilir ve Veeam’in Yeni uluslar arası lisansı ile entegre edilebilir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle