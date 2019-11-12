Veeam, Microsoft bulut platformları için yeni çözümlerini duyurdu

Veeam Software, bugün Orlando Florida'da, Microsoft Office 365 için yeni Veeam yedekleme çözümü ürününü tanıttı. Şirket, buna ek olarak, Microsoft Ignite katılımcılarına, Microsoft Azure iş yükü için yenibir yerel bulut veri koruma çözümü olan "Microsoft Azure için Veeam Yedekleme" ürününü sundu. Bu yeni çözümler, şirketin bulut stratejisini destekleyecek ve Microsoft kullanıcılarına daha fazla veri koruması, ölçeklenebilirlik ve bulut tabanlı verilerinin kontrolünü sağlayacak.

Office 365'in altyapısının çalışma süresinin sorumluluğu Microsoft’a, veri yedekleme ve yönetimi sorumluluğu ise kullanıcıya ait. Veeam Microsoft 365 için yeni yedekleme v4, Microsoft’s Azure Blob Storage ile doğrudan entegrasyon sağlarken, Office 365 verilerini Azure'da tutmak isteyen şirketlere bunu yapmak için uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve güvenli bir çözüm sunuyor. Bu son sürüm, aynı zamanda Microsoft SharePoint ve OneDrive İş'i yedeklemek için ek performans geliştirmeleri de ekliyor.

Kullanım kolaylığı, yeni Microsoft için Veeam Backup’ta, Microsoft Azure pazarından dolayı anahtar teslim olarak yer alıyor. Bununla birlikte yerel anlık görüntüler ve Veeam yedeklemeleri için dosya düzeyinde kurtarmalar gibi özellikler de güçlü kurtarma özellikleri arasına eklendi. Sektörde bir ilk olan bulut maliyet tahmin edici özelliği ise müşterilere, dahaçok maliyet kontrolü ve tasarruf sağlayacak. Veeam Backup & Replication ile birleşmesi sayesinde de müşterilerin kendi bulut verilerini kontrol etmelerine, bulut, sanal ve fiziki verilerinin yanı sıra Azure yedeklerini de koruyup yönetmelerine imkan verecek.

Yeni Veeam Microsoft 365 için yeni yedekleme v4, cloud-first şirketlerin Office 365 yedeklemelerini Azure’de depolamak isteyen BT karar vericilerine bunu yapabilmeleri için düşük maliyetli Azure Blob Depolama'dan yararlanan cloud-optimised çözümler sunuyor. Yeni sürümün önemli avantajları arasında, müşterilere yönelik kolaylıklar bulunuyor.

Microsoft Azure için Veeam yedekleme — ücretsiz ve ücretli sürümler — bulut şirketleri ve departmanları için Azure marketi aracılığı ile dağıtımda olacak. Microsoft Azure için Veeam yedekleme; Veeam Yedekleme & Kopyalama ile yönetilebilir ve Veeam’in Yeni uluslar arası lisansı ile entegre edilebilir.