Veeam, Geliştirilmiş Akredite Hizmet Ortağı Programı’nı tanıttı

2019 Veeam Bulut Veri Yönetimi Raporu için yapılan ankete göre, şirketlerin üst düzey yöneticilerinin ve BT karar vericilerinin yüzde 71’i şirketlerinin dijital dönüşümü için teknolojinin en önemli faktör olduğu konusunda hemfikir. Veeam, ürün kurulumları karmaşıklaştıkça, müşterilerinin yüksek kaliteli profesyonel hizmet sunabilecek, gerekli teknik beceriyi gösteren iş ortakları, sistem entegratörleri ve serbest çalışan BT danışmanları bulma konusundaki artan ihtiyacı görüyor. Yeni program, Veeam profesyonel hizmetler departmanını, VASP üyelerine özel, iç kaynakları tahsis eden bir kanal uyum modeline yapılandırıyor. Veeam’in gelişmiş VASP programıyla, iş ortakları artık hizmet tekliflerini farklılaştırarak müşteri başarısını artırabiliyor.

Veeam Ürün Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Danny Allan, “Bugün, veri yönetimi bir kurumun büyümesi için zorunludur. Rekabette avantaj sağlamak için liderler artık daha akıllı işletmelere dönüşmelerini sağlayacak teknolojileri uygulayacak ve yönetecek nitelikli profesyonellere ihtiyaç duyuyor. Veeam, iş ortağı ekosistemine odaklanmış bir iş modeli sunmaya ve müşterilerine bu kapsamda hizmet sunmaya çalışıyor. İş ortağı ekosistemimizdeki gelişmiş özellikler sayesinde iş ortakları, çözüm sürecini şekillendiren ve kontrol eden araçlarla donatılmıştır” diye konuştu.

Yeni program üyelerine şu avantajları sağlıyor,

Hizmet ortakları için yeni iş ve gelir fırsatları yaratır

Büyüme için iş ortağının satış ekibini etkinleştiren kaynaklar sağlar

İş ortaklarının yeteneklerini geliştirir

Derinlemesine entegrasyon ile müşterideki Zaman/Değer oranını artırır.

Etkili bir çözüm benimseme ve müşteri memnuniyeti sağlamak için Veeam'in yetenekleri ve hizmetleri konusunda sürekli eğitim sağlar.



VASP üyeleri şunlara erişebiliyor,

Hizmet portföylerini oluşturmada yardımcı olmak için İş ortağı portalında bulunan Veeam IP hizmetlerine

Boyutlandırma, ölçeklendirme ve servis kitleri gibi teklifler için İşbirlikçi ve kişiselleştirilmiş servislere

Müşteri başarısını sağlamak için özel kaynaklara...