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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
30.04.2018 - 12:15, Son Güncelleme:

Veeam geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 21 büyüdü

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Veeam geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 21 büyüdü

Veeam Software 2018’in ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Veeam, toplam satışlarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 büyüyerek artarda 39 çeyrek büyümüş oldu.

Veeam’in Eş CEO’su ve Başkanı Peter McKay vizyonlarının Akıllı Veri Yönetim çözümlerinin en güvenilir sağlayıcısı olmak ve verinin hiper erişilebilirliğini talep eden günümüz dünyasında büyük ölçekli şirketlerin beklentilerini karşılamalarına yardım etmek olduğunu belirtiyor. “Bugün, herhangi bir veriyi ve uygulamayı hangi bulutta olursa olsun koruyacak en eksiksiz Hiper Erişilebilirlik Platformu ile 300 bini aşkın müşterimizi düzenli yapılan yedeklemelerin ve gerilim dolu kurtarmaların eski dünyasından kurtarıyoruz. Onların hiper genişletilmiş büyük ölçekli şirketlere yönelik akıllı otomatik sistemlerde çalışan, kendiliğinden öğrenen verinin dünyasına giden yolu bulmasına yardımcı oluyoruz.”

McKay sözlerine bu vizyonlarının 2018’de 1 milyar dolar toplam satışa ulaşan bir şirket olma hedeflerini gerçekleştirmedeki büyüme motoru olduğunu söyleyerek devam ediyor. “Vizyon ve büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek için mühendislik ve geliştirme ekiplerimize ciddi yatırımlar yaptık. Pazarlama çalışmalarımızı güçlendirdik, iş ortağı programımızdaki girişimleri destekledik ve farklı programlar ekledik. İttifak ilişkilerimizi kuvvetlendirirken tekliflerimizi genişlettik ve büyük ölçekli şirketlerin üzerinde odağımızı artırdık. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda güçlü sonuçlar aldık ve hepsinde bir önceki yılın aynı dönemine göre çift haneli büyümeler kaydettik. Yine rekorlar kıracağımız bir yıla muhteşem bir başlangıç yaptık. Devam eden ivmemiz, yön veren liderliğimiz ve benzersiz Hiper Erişilebilirlik Platformumuz sayesinde bu yıl içinde 1 milyar dolarlık yazılım şirketi olacağımıza inancım tam.”

Birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türkiye Ülke Müdürü Ozan İnan da, Veeam’in küresel büyümesine paralel olarak Türkiye’de de büyüdüklerini belirtiyor. “Toplam satışlarımızda 2017’nin birinci çeyreğine göre yüzde 29’luk bir artış yakaladık. Bu büyümede özellikle büyük ölçekli şirket satışlarımızın büyük katkısı oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 68’lik bir büyüme gerçekleştirdik.”

Müşteri sayısında da oldukça iyi bir artış yakaladıklarını söyleyen İnan, yeni ürünlerin yanı sıra Cisco ve HPE ile gerçekleştirilen iş ortaklıklarının da müşteri sayısının artmasını sağladığını vurguluyor. “2017’nin ilk çeyreğiyle bu çeyreği karşılaştırdığımızda müşteri sayımız yüzde 62 artış gösterdi. Müşterimize daha kaliteli hizmet vermek için ekibimizi de büyüttük. Ayrıca yeni iş ortaklarımızla da Türkiye’nin 62 ilinde müşterilerimize ulaşabiliyoruz. Amacımız 2018 yılında tüm Türkiye’ye ulaşmak.”

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