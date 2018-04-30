Veeam geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 21 büyüdü

Veeam’in Eş CEO’su ve Başkanı Peter McKay vizyonlarının Akıllı Veri Yönetim çözümlerinin en güvenilir sağlayıcısı olmak ve verinin hiper erişilebilirliğini talep eden günümüz dünyasında büyük ölçekli şirketlerin beklentilerini karşılamalarına yardım etmek olduğunu belirtiyor. “Bugün, herhangi bir veriyi ve uygulamayı hangi bulutta olursa olsun koruyacak en eksiksiz Hiper Erişilebilirlik Platformu ile 300 bini aşkın müşterimizi düzenli yapılan yedeklemelerin ve gerilim dolu kurtarmaların eski dünyasından kurtarıyoruz. Onların hiper genişletilmiş büyük ölçekli şirketlere yönelik akıllı otomatik sistemlerde çalışan, kendiliğinden öğrenen verinin dünyasına giden yolu bulmasına yardımcı oluyoruz.”

McKay sözlerine bu vizyonlarının 2018’de 1 milyar dolar toplam satışa ulaşan bir şirket olma hedeflerini gerçekleştirmedeki büyüme motoru olduğunu söyleyerek devam ediyor. “Vizyon ve büyüme hedeflerimizi gerçekleştirmek için mühendislik ve geliştirme ekiplerimize ciddi yatırımlar yaptık. Pazarlama çalışmalarımızı güçlendirdik, iş ortağı programımızdaki girişimleri destekledik ve farklı programlar ekledik. İttifak ilişkilerimizi kuvvetlendirirken tekliflerimizi genişlettik ve büyük ölçekli şirketlerin üzerinde odağımızı artırdık. Faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda güçlü sonuçlar aldık ve hepsinde bir önceki yılın aynı dönemine göre çift haneli büyümeler kaydettik. Yine rekorlar kıracağımız bir yıla muhteşem bir başlangıç yaptık. Devam eden ivmemiz, yön veren liderliğimiz ve benzersiz Hiper Erişilebilirlik Platformumuz sayesinde bu yıl içinde 1 milyar dolarlık yazılım şirketi olacağımıza inancım tam.”

Birinci çeyrek sonuçlarını değerlendiren Türkiye Ülke Müdürü Ozan İnan da, Veeam’in küresel büyümesine paralel olarak Türkiye’de de büyüdüklerini belirtiyor. “Toplam satışlarımızda 2017’nin birinci çeyreğine göre yüzde 29’luk bir artış yakaladık. Bu büyümede özellikle büyük ölçekli şirket satışlarımızın büyük katkısı oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2018’in ilk çeyreğinde yüzde 68’lik bir büyüme gerçekleştirdik.”

Müşteri sayısında da oldukça iyi bir artış yakaladıklarını söyleyen İnan, yeni ürünlerin yanı sıra Cisco ve HPE ile gerçekleştirilen iş ortaklıklarının da müşteri sayısının artmasını sağladığını vurguluyor. “2017’nin ilk çeyreğiyle bu çeyreği karşılaştırdığımızda müşteri sayımız yüzde 62 artış gösterdi. Müşterimize daha kaliteli hizmet vermek için ekibimizi de büyüttük. Ayrıca yeni iş ortaklarımızla da Türkiye’nin 62 ilinde müşterilerimize ulaşabiliyoruz. Amacımız 2018 yılında tüm Türkiye’ye ulaşmak.”