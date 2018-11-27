Ve o gün geldi! Red Dead Online erişime açılıyor...
Red Dead Redemption 2'nin satışa çıkmasının ardından oyuncuların dört gözle beklediği Red Dead Online beta erişime nihayet açıldı.
Red Dead Redemption 2’nin online moduna ilk erişim, bugün gerçekleşecek. Fakat, daha önce, sunuculara aşırı yüklenme sonrası, GTA Online’da yaşanan sunucu problemlerinin bu sefer de yaşanmaması için, ilk etapta sadece Ultimate Edition sahipleri Red Dead Online betaya erişebilecekler.
Çarşamba günü ise, Red Dead Redemption 2‘nin çıkış tarihinden 29 Kasım’a kadar olan süreçte oyunu satın almış olan kullanıcılar da, online modun beta sürümüne erişebilecekler.
En son olarak da cuma günü, Red Dead Redemption 2’nin online modu, oyuna sahip olan herkes için kullanıma açılmış olacak.
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