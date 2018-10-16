VDSL nedir? VDSL ne anlama gelmektedir?
VDSL (Very High Speed Digital Subscriber Line) açılım olarak çok yüksek hızlı dijital abone hattı olarak karşımıza gelir. Bakır kablo aracılığı ile santrale kısa mesafede bulunan internet abonelerine yüksek bant genişliği sunan hızlı bir internet hizmetidir.
Hem VDSL hem de ADSL hizmetleri bakır kablo aracılığı ile verilmektedir fakat VDSL hizmeti teorik bakımdan 100 Mbps oranına kadar yükselen bir bant genişliği sunar. Eğer santrale yakın bir mesafede ikamet eden abone iseniz, VDSL hizmetinden yararlanabilirsiniz. Günümüz teknolojisinde santrale kadar fiber kablo ile iletim yapılabilmektedir. Bu sebepten dolayı santralden sonrası için mesafeye göre maksimum alacağınız hız değişkenlik gösterir.
VDSL için ayrı ADSL için ise ayrı bir modem bulunmaktadır. Eğer VDSL hizmetinden yararlanmak istiyorsanız, VDSL modemine sahip olmanız gerekecektir. Fakat bazı modemler hem Adsl hem Vdsl desteğine sahip olabiliyor.
Eğer mevcut olan ADSL aboneliğiniz var ise, aynı hat (altyapı) üzerinden VDSL abone olmanız mümkün değildir. Adsl ile alabileceğiniz maksimum hız 16 Mbps iken, VDSL hizmeti ile 16 Mbps den çok daha yüksek oranda bir hıza kavuşabilirsiniz. Tabi ki bu hızın durumuna etki eden; tercih edilen bilgisayarın durumuna, telefon hattı kalitesine, santral yoğunluğuna ve santrale uzaklığa bağlı değişiklik gösterebilmektedir.
Abonelerin merak ettiği bir diğer durum ise ADSL hizmetinden VDSL hizmetine geçiş sırasında telefon ve hizmet numarasının değişip değişmeyeceği konusudur. Bu durumu aydınlatmak gerekir ise, ADSL hizmetinden VDSL hizmetine yapılan geçişlerde telefon numarası, hizmet numarası ve kullanıcı adı sabit kalacaktır.
Adsl Ne Demektir?
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) açılım olarak asimetrik sayılsal abone hattı demektir. En yaygın kullanılan bağlantı teknolojisidir. Bakır kablo aracılığını ile santrale kısa mesafede, genellikle 4 km den fazla olmayan mesafelere dağıtılabilir. Fakat ek cihazlar sayesinde daha uzun mesafelere de taşınabildiği gibi, verim ve bağlantı hızı aynı oranda düşecektir.
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